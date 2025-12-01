Тришић Бабић са Флемингом и Гинкелом: Интерес Српске да односи са САД буду засновани на поштовању

01.12.2025
В.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић састала се данас у Источном Сарајеву са Марком Флемингом, директором за Западну и Централну Европу у Стејт департменту, као и са Џоном Гинкелом, отправником послова Амбасаде САД у Сарајеву.
На састанку је учествовао и Немања Ковачевић, помоћник министра за међународну сарадњу у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске.
Истакнуто је да Република Српска и Сједињене Америчке Државе имају реалан основ за продубљивање политичких, економских и институционалних веза, посебно у областима енергетике, високог образовања, дигиталних технологија и улагања у локалне заједнице.
В.д. предсједника је нагласила да је интерес Републике Српске да односи са САД, једним од кључних глобалних актера, буду стабилни, предвидиви и засновани на међусобном поштовању и разумијевању реалности на терену.
Ана Тришић Бабић истакла је да Република Српска остаје опредијељена за сарадњу која доноси конкретне резултате грађанима, те да је отворена за све иницијативе које доприносе економском развоју, инвестицијама и новим радним мјестима.
Наглашено је да Српска види простор за јачање партнерстава у привреди и образовању, посебно кроз пројекте који повезују америчке инвеститоре и локалне заједнице у Републици Српској.
У разговору је јасно поновљено да Република Српска вјерује да снажне и стабилне везе са САД могу бити један од стубова дугорочне стабилности у БиХ, али искључиво у оквиру Устава, Дејтонског споразума и равноправности три конститутивна народа.
Састанак је завршен заједничким опредјељењем да се настави дијалог и рад на питањима од заједничког интереса, при чему је Република Српска потврдила да остаје посвећена стабилности, сарадњи и развоју уз пуне уставне надлежности које су јој дате Дејтонским споразумом.
На Твитер налогу огласио се и Флеминг истакао је да је данас имао продуктиван састанак са в.д. предсједницом Републике Српске Аном Тришић-Бабић.
Office Director from the Bureau for European and Eurasian Affairs Mark Fleming had a productive exchange with Acting Republika Srpska President Ana Trisic-Babic. He welcomed cooperation and constructive engagement with RS officials to support BiH’s territorial integrity and… pic.twitter.com/mQeWQIhMVF— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) December 1, 2025
