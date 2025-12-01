Logo

Тришић Бабић са Флемингом и Гинкелом: Интерес Српске да односи са САД буду засновани на поштовању

01.12.2025

18:28

Коментари:

1
Тришић Бабић са Флемингом и Гинкелом: Интерес Српске да односи са САД буду засновани на поштовању
Фото: Уступљена фотографија

В.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић састала се данас у Источном Сарајеву са Марком Флемингом, директором за Западну и Централну Европу у Стејт департменту, као и са Џоном Гинкелом, отправником послова Амбасаде САД у Сарајеву.

На састанку је учествовао и Немања Ковачевић, помоћник министра за међународну сарадњу у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске.

Истакнуто је да Република Српска и Сједињене Америчке Државе имају реалан основ за продубљивање политичких, економских и институционалних веза, посебно у областима енергетике, високог образовања, дигиталних технологија и улагања у локалне заједнице.

В.д. предсједника је нагласила да је интерес Републике Српске да односи са САД, једним од кључних глобалних актера, буду стабилни, предвидиви и засновани на међусобном поштовању и разумијевању реалности на терену.

Ана Тришић Бабић истакла је да Република Српска остаје опредијељена за сарадњу која доноси конкретне резултате грађанима, те да је отворена за све иницијативе које доприносе економском развоју, инвестицијама и новим радним мјестима.

Милорад Додик

Република Српска

Додик честитао СНС-у побједу на локалним изборима

Наглашено је да Српска види простор за јачање партнерстава у привреди и образовању, посебно кроз пројекте који повезују америчке инвеститоре и локалне заједнице у Републици Српској.

У разговору је јасно поновљено да Република Српска вјерује да снажне и стабилне везе са САД могу бити један од стубова дугорочне стабилности у БиХ, али искључиво у оквиру Устава, Дејтонског споразума и равноправности три конститутивна народа.

Састанак је завршен заједничким опредјељењем да се настави дијалог и рад на питањима од заједничког интереса, при чему је Република Српска потврдила да остаје посвећена стабилности, сарадњи и развоју уз пуне уставне надлежности које су јој дате Дејтонским споразумом.

На Твитер налогу огласио се и Флеминг истакао је да је данас имао продуктиван састанак са в.д. предсједницом Републике Српске Аном Тришић-Бабић.

Подијели:

Таг:

Ana Trišić Babić

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

''Назад у Српску: дијаспора као мост будућности'' - циљ повратак Срба из региона

Република Српска

''Назад у Српску: дијаспора као мост будућности'' - циљ повратак Срба из региона

6 ч

1
Додик честитао СНС-у побједу на локалним изборима

Република Српска

Додик честитао СНС-у побједу на локалним изборима

6 ч

0
Минић на челу организационог одбора избора најбољих спортиста

Република Српска

Минић на челу организационог одбора избора најбољих спортиста

7 ч

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

Република Српска

СНСД и СДС кажњени због кршења изборне тишине

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

22

54

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

22

51

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

22

50

Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

22

45

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner