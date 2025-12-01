''Назад у Српску: дијаспора као мост будућности'' - циљ повратак Срба из региона

01.12.2025
17:19
Коментари:1
У Бањалуци је одржана конференција "Назад у Српску: дијаспора као мост будућности". Скупу су присуствовали представници Владе Српске, привредници, као и представници институција Србије задужени за питања дијаспоре и бројни други гости и учесници. Циљ конференције је да се ради на већем повратку Срба из региона, бољој повезаности са матицом и стварању услова за живот и рад у Српској и Србији.
Срби у дијаспори препознати су као један од важнијих фактора развоја Србије и Српске, и свака породица или појединац који одлуче да се врате у земљу поријекла заслужују подршку институција. Чило се то на конференцији Назад у Српску, посвећеној управо повратку наших људи из иностранства и њиховом повезивању са матицом. Повратна миграција односно повратак је питање од националног интереса, кажу организатори.
Предсједник Удружења грађана "Еволвис" Горан Вујаковић истакао је да свима постаје јасно да су људи са својим знањем, својим искуством и везама, како емотивним са матичном земљом, тако и са економским и културним везама са иностранством – највећи капитал.
Добар привредни амбијент, стимулативна пореска политика, најнижа цијена струје у региону само су неки од фактора који би могли бити пресудни да се наши људи врате у Српску и овдје пренесу и своје пословне активности, каже министар Златан Клокић. Зато ће Влада Српске додатно олакшати свима који размишљају о повратку, а радиће се по узору на досадашње праксе из Србије.
"Ми ћемо у наредном периоду успоставити једну тачку коју ћемо назвати "Back to Srpska" како би омогућили нашим грађанима који желе да се врате у републику Српску пружање свих оних неопходних информација и свих оних ствари које им могу олакшати те ствари уколико одлуче за повратак у Републику Српск", истакао је министар за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић.
Директор Управе за сарадњу са дијаспором и Србе у региону МСП Србије Владимир Кокановић, додао је да се Управа труди да чује које су то сугестије од сународника и оних који су се вратили или пренијели центар својих животних активности у Републику Спрскуили Србију и оних који имају ту намјеру.
Међу онима који су се вратили у Српску је и наша кошаркашица Саша Чађо, бивша репрезентативка Србије. Након веома успјешне каријере, сада своје знање преноси младим генерацијама управо у Бањалуци.
"Ја сам била учесник пројеката који подразумијевају враћање људи из дијаспоре и имала сам лијепу подршку установа. Хтјела бих да кажем да је све могуће уз труд и велики рад", додала је Чађо.
Времена када се на повратак из иностранства гледало као на неки вид неуспјеха давно су прошла, поручили су учесници конференције. Поред пословних прилика, за многе је пресудан и наш систем традиционалних и породичних вриједности. Тачних података нема, али процјена је да у иностранству живи више од 300 хиљада људи поријеклом из Републике Српске.
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
9 ч0
Република Српска
12 ч0
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму