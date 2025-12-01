СНСД и СДС кажњени због кршења изборне тишине

01.12.2025
14:07
Коментари:0
Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ казнила је на данашњој сједници СДС и СНСД због кршења изборне тишине са 3.000 КМ, односно 3.500 КМ.
СДС је кажњен због тога што је Огњен Бодирога на дан избора на друштвеним мрежама поставио објаву у којој је позвао бираче да гласају за Бранка Бланушу, чиме је прекршио изборну тишину.
ЦИК је као неоснован одбио приговор СНСД-а да је Желимир Нешковић из СДС-а објавом на друштвеним мрежама прекршио изборну тишину, због тога што није утврђено да текст његове објаве у којој бираче позива да искористе грађанску дужност представља кршење изборне тишине.
СНСД је кажњен јер је утврђено да је предсједник ове партије Милорад Додик на дан избора имао четири објаве на друштвеним мрежама које се односе на реализоване пројекте, фотографије са састанака, као и дијелове његовог гостовања у телевизијским емисијама.
ЦИК је данас донио наредбу о отварању врећа са изборним материјалом са по једног бирачког мјеста у Градишци, Брчком и Бијељини јер је Главни центар за бројање утврдио да недостају бирачки спискови са ових бирачких мјеста.
Одлуку о термину отварања врећа донијеће Главни центар за бројање.
Донесена је и наредба о новом контролном бројању са три бирачка мјеста, јер је контрола изборних резултата утврдила да је на овим бирачким мјестима на изводу у Централни бирачки списак било мање потписа од броја потписа на записнику о раду бирачког одбора.
"На бирачком мјесту 083Б028 на изводу из Централног бирачког списка има 504 потписа, а на записнику о раду бирачког одбора и броју гласача је су 532 потписа. На бирачком мјесту 034Б113 утврђено да на изводу из Централног бирачког списка има 351 потпис, а у записнику о раду бирачког мјеста евидентиран 361 потпис. На једном бирачком мјесту у Лакташима утврђено је 326 потписа, а било је 327 гласачких листића у кутији", наведено је на сједници.
О термину новог контролног бројања одлуку ће донијети управа Главног центра за бројање.
