Додик честитао СНС-у побједу на локалним изборима

01.12.2025

16:57

Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик честитао је предсједнику СНС-а Милошу Вучевићу побједу ове странке на локалним изборима у Мионици, Неготину и Сечњу.

"Овај изборни резултат је још једном потврдио да се народ Србије опредијелио за вриједности које дијелите, а које Србију воде у сигурну и бољу будућност. Желим Вам успјех у даљем раду и доношењу одлука које ће допринијети напретку и добробити свих грађана", истакао је Додик.

Предсједник СНСД честитку је упутио у своје и у име странке на чијем је челу.

СНС остварила је јуче убједљиву побједу на локалним изборима у Неготину, Мионици и Сечњу.

