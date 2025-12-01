Додик честитао СНС-у побједу на локалним изборима

01.12.2025
Лидер СНСД-а Милорад Додик честитао је предсједнику СНС-а Милошу Вучевићу побједу ове странке на локалним изборима у Мионици, Неготину и Сечњу.
"Овај изборни резултат је још једном потврдио да се народ Србије опредијелио за вриједности које дијелите, а које Србију воде у сигурну и бољу будућност. Желим Вам успјех у даљем раду и доношењу одлука које ће допринијети напретку и добробити свих грађана", истакао је Додик.
Предсједник СНСД честитку је упутио у своје и у име странке на чијем је челу.
СНС остварила је јуче убједљиву побједу на локалним изборима у Неготину, Мионици и Сечњу.
