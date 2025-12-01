Logo

''Подравка'' продала своје чувене брендове, купац фирма из БиХ

01.12.2025

18:53

Коментари:

0
''Подравка'' продала своје чувене брендове, купац фирма из БиХ
Фото: Printscreen/Youtube/Podravka Hrvatska

Подравка и њена словеначка компанија Жито закључиле су продају пословне цјелине Кондиторство, која обухвата чувене кондиторске брендове Шуми, Горењка, Херба, Мистица и Бали.

Нови власник је сарајевски УПИ Стар, који је за овај пакет издвојио 8,6 милиона евра, уз додатно усклађивање цијене према стању залиха и нето новца на дан закључења трансакције.

Одлука о продаји донијета је још у јулу ове године, у оквиру стратегије којом Жито Љубљана жели да се фокусира на своје основно – пекарско пословање.

Тиме је Подравка наставила реструктурисање портфеља како би се, како је саопштено, усредсредила на кључне области пословања.

Из Подравке је потврђено да је УПИ Стар уплатио цјелокупан износ, чиме је стекао стопостотно власништво над фирмом Шуми Горењка, а тиме и над свим припадајућим брендовима.

УПИ Стар је у власништву породице Русмира Хрвића, познатог бх. предузетника и сувласника АС Холдинга, једне од највећих пословних групација у Босни и Херцеговини. Хрвић, како је саопштено, има дугогодишње искуство у развоју и ширењу прехрамбених брендова, посебно у кондиторском и ФМЦГ сектору, што се сматра кључним за будући развој Шумија и Горењке.

Како се наводи, брендови ће и даље остати под вођењем тима словеначких и међународних менаџера, уз амбицију да се њихово присуство додатно прошири на регионалним и иностраним тржиштима.

Подијели:

Таг:

podravka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Crna čokolada

Економија

Слатка чоколада постала горак луксуз: Поскупјела за више од 30 одсто

6 ч

0
Биткоин поново пада: Страх улагача расте

Економија

Биткоин поново пада: Страх улагача расте

7 ч

0
Апартман хотел соба просторија

Економија

Српска оборила све рекорде: Остварено више од милион ноћења

8 ч

0
Петровић: Циљ Владе Српске да стане иза "Електропривреде" и РиТЕ "Угљевик"

Економија

Петровић: Циљ Владе Српске да стане иза "Електропривреде" и РиТЕ "Угљевик"

10 ч

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

22

54

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

22

51

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

22

50

Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

22

45

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner