''Подравка'' продала своје чувене брендове, купац фирма из БиХ

Подравка и њена словеначка компанија Жито закључиле су продају пословне цјелине Кондиторство, која обухвата чувене кондиторске брендове Шуми, Горењка, Херба, Мистица и Бали.

Нови власник је сарајевски УПИ Стар, који је за овај пакет издвојио 8,6 милиона евра, уз додатно усклађивање цијене према стању залиха и нето новца на дан закључења трансакције.

Одлука о продаји донијета је још у јулу ове године, у оквиру стратегије којом Жито Љубљана жели да се фокусира на своје основно – пекарско пословање.

Тиме је Подравка наставила реструктурисање портфеља како би се, како је саопштено, усредсредила на кључне области пословања.

Из Подравке је потврђено да је УПИ Стар уплатио цјелокупан износ, чиме је стекао стопостотно власништво над фирмом Шуми Горењка, а тиме и над свим припадајућим брендовима.

УПИ Стар је у власништву породице Русмира Хрвића, познатог бх. предузетника и сувласника АС Холдинга, једне од највећих пословних групација у Босни и Херцеговини. Хрвић, како је саопштено, има дугогодишње искуство у развоју и ширењу прехрамбених брендова, посебно у кондиторском и ФМЦГ сектору, што се сматра кључним за будући развој Шумија и Горењке.

Како се наводи, брендови ће и даље остати под вођењем тима словеначких и међународних менаџера, уз амбицију да се њихово присуство додатно прошири на регионалним и иностраним тржиштима.