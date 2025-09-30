Ево шта је претходило пуцњави у Београду, надзорне камере све снимиле

Извор:
Курир
30.09.2025
18:28
Коментари:0
У једном угоститељском објекту у Београду дошло је до озбиљног инцидента који је започео тучом, а завршио потезањем ватреног оружја.
Према посљедњим информацијама, сукоб је избио између два мушкарца, за које се вјерује да су навијачи, идентификовани као Н.Н. и Д.Л.
Током сукоба, дошло је до пуцњаве у којој су управо ова двојица задобила прострелне ране. Поред њих, повријеђене су још три особе које су се ту случајно задесиле.
Постоје видео-снимци инцидента, а истрага је у току.
Жена за коју се претходно сматрало да је преминула на лицу мјеста, ипак је жива а о томе можете читати кликом ОВДЈЕ.
Према доступним информацијама, рањени су В. Д. (51), М. Љ. (42), А. О. (59) задобили прострелне ране. М. Љ. је погођен у лијеву потколеницу, а А. О. у лијеву бутину. Повређени су и Н. Н. (33) и Л. Д. (29), који су задобили повреде у предјелу ногу и задње ложе.
(курир)
Најновије
Најчитаније
19
30
19
29
19
28
19
25
19
23
Тренутно на програму
18:20
Народ прича
репортажна емисија
18:55
Маркетинг
маркетинг
19:00
АТВ вијести
информативни програм вијести
19:40
Маркетинг
маркетинг
19:42
Спорт
спортски програм
19:49
Маркетинг
маркетинг
19:50
Временска прогноза
временска прогноза