Logo

Ево шта је претходило пуцњави у Београду, надзорне камере све снимиле

Извор:

Курир

30.09.2025

18:28

Коментари:

0
Ево шта је претходило пуцњави у Београду, надзорне камере све снимиле
Фото: Таnjug

У једном угоститељском објекту у Београду дошло је до озбиљног инцидента који је започео тучом, а завршио потезањем ватреног оружја.

Према посљедњим информацијама, сукоб је избио између два мушкарца, за које се вјерује да су навијачи, идентификовани као Н.Н. и Д.Л.

Током сукоба, дошло је до пуцњаве у којој су управо ова двојица задобила прострелне ране. Поред њих, повријеђене су још три особе које су се ту случајно задесиле.

Постоје видео-снимци инцидента, а истрага је у току.

Жена за коју се претходно сматрало да је преминула на лицу мјеста, ипак је жива а о томе можете читати кликом ОВДЈЕ.

Према доступним информацијама, рањени су В. Д. (51), М. Љ. (42), А. О. (59) задобили прострелне ране. М. Љ. је погођен у лијеву потколеницу, а А. О. у лијеву бутину. Повређени су и Н. Н. (33) и Л. Д. (29), који су задобили повреде у предјелу ногу и задње ложе.

(курир)

Подијели:

Тагови:

pucnjava

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Беби Дол промијенила име: Ево како се сада зове

Сцена

Беби Дол промијенила име: Ево како се сада зове

1 ч

0
"Треба још један папир" - не треба, радите свој посао

Република Српска

"Треба још један папир" - не треба, радите свој посао

1 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Трамп: Не желим да профитирамо од рата

1 ч

0
Ђоковић одрадио тренинг у Кини: Показао "магију", али и нову фризуру у Шангају

Тенис

Ђоковић одрадио тренинг у Кини: Показао "магију", али и нову фризуру у Шангају

1 ч

0

Више из рубрике

Драма у Панчеву: Запалио се кров куће

Хроника

Драма у Панчеву: Запалио се кров куће

2 ч

0
Обрт у случају пуцњаве у Београду, повријеђеној жени се боре за живот

Хроника

Обрт у случају пуцњаве у Београду, повријеђеној жени се боре за живот

2 ч

0
Возач у Бањалуци прошао кроз црвено, замало изазвао судар и ударио пјешака

Хроника

Возач у Бањалуци прошао кроз црвено, замало изазвао судар и ударио пјешака

4 ч

0
Велибор Милошевић спровођење

Хроника

Погледајте спровођење осумњичених у акцији ”Фирма”

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Обиљежена годишњица смрти Милана Јелића

19

29

Марко Гудурић дебитује за Милано против Звезде у Београду

19

28

Орбан поручио Туску да игра опасну игру: "Драги Доналде ово је погрешно"

19

25

У четвртак примопредаја дужности старог и новог директора ''Аутопутева Српске''

19

23

Народна скупштина ће бирати "вршиоца дужности" предсједника Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

18:20

Народ прича

репортажна емисија

18:55

Маркетинг

маркетинг

19:00

АТВ вијести

информативни програм вијести

19:40

Маркетинг

маркетинг

19:42

Спорт

спортски програм

19:49

Маркетинг

маркетинг

19:50

Временска прогноза

временска прогноза

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner