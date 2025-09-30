Беби Дол промијенила име: Ево како се сада зове

30.09.2025
18:20
Коментари:0
Беби Дол је промијенила име у Дана Тодоровић како би започела нови живот.
Пјевачица се повукла из јавности протеклих година, а недавно је снимљена како пева у Кнез Михаиловој улици.
Беби Дол је, наиме, пришла дјевојци која је пјевала у Кнез Михаиловој, и њих двије су заједно извеле пјесму "Dancing Queen'' од групе АББА.
Овај тренутак је дјевојка која је пјевала подијелила на свом ТикТок налогу.
“Легендарна Беби Дол спонтано запевала са мном у Кнез Михаиловој улици. Хвала Беби”, написала је она.
Беби је том приликом носила леопард сукњу и чизме. Од посљедњег појављивања се није пуно променила, а сада носи фризуру са шишкама.
@katarinasavic_official #dancingqueen #streetmusic #streetmusician #bebidol #specialmoments ♬ original sound - Katarina Savić
Подсјетимо, Беби Дол је рођена као Драгана Шарић, а од недавно се зове Дана Тодоровић.
“Једностано одлучила сам да се више не зовем Драгана Шарић јер ми је то досадило, али и због тога што желим да започнем нови живот. Променила сам име у Дана Тодоровић. Морам да објасним због чега. Дана је моје црквено име, а Тодоровић сам узела од супруга. Много ми се свиђа како ми стоји и волела бих да ме људи убудуће зову тако”, рекла је певачица једном приликом за медије, преносе Независне.
