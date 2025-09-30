Logo

Беби Дол промијенила име: Ево како се сада зове

30.09.2025

18:20

Коментари:

0
Беби Дол промијенила име: Ево како се сада зове

Беби Дол је промијенила име у Дана Тодоровић како би започела нови живот.

Пјевачица се повукла из јавности протеклих година, а недавно је снимљена како пева у Кнез Михаиловој улици.

Беби Дол је, наиме, пришла дјевојци која је пјевала у Кнез Михаиловој, и њих двије су заједно извеле пјесму "Dancing Queen'' од групе АББА.

Овај тренутак је дјевојка која је пјевала подијелила на свом ТикТок налогу.

“Легендарна Беби Дол спонтано запевала са мном у Кнез Михаиловој улици. Хвала Беби”, написала је она.

Беби је том приликом носила леопард сукњу и чизме. Од посљедњег појављивања се није пуно променила, а сада носи фризуру са шишкама.

@katarinasavic_official #dancingqueen #streetmusic #streetmusician #bebidol #specialmoments ♬ original sound - Katarina Savić

Подсјетимо, Беби Дол је рођена као Драгана Шарић, а од недавно се зове Дана Тодоровић.

“Једностано одлучила сам да се више не зовем Драгана Шарић јер ми је то досадило, али и због тога што желим да започнем нови живот. Променила сам име у Дана Тодоровић. Морам да објасним због чега. Дана је моје црквено име, а Тодоровић сам узела од супруга. Много ми се свиђа како ми стоји и волела бих да ме људи убудуће зову тако”, рекла је певачица једном приликом за медије, преносе Независне.

Подијели:

Таг:

Bebi Dol

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Треба још један папир" - не треба, радите свој посао

Република Српска

"Треба још један папир" - не треба, радите свој посао

1 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Трамп: Не желим да профитирамо од рата

1 ч

0
Ђоковић одрадио тренинг у Кини: Показао "магију", али и нову фризуру у Шангају

Тенис

Ђоковић одрадио тренинг у Кини: Показао "магију", али и нову фризуру у Шангају

1 ч

0
Доктори учинили чудо: Жена рањена у пуцњави примљена без знакова живота

Србија

Доктори учинили чудо: Жена рањена у пуцњави примљена без знакова живота

1 ч

0

Више из рубрике

Колико пензију има Зорица Брунцлик? Жеља сваког пензионера

Сцена

Колико пензију има Зорица Брунцлик? Жеља сваког пензионера

2 ч

1
Инфлуенсер бацио сина (7) с литице у језеро да га "охрабри": На мрежама га разапели

Сцена

Инфлуенсер бацио сина (7) с литице у језеро да га "охрабри": На мрежама га разапели

3 ч

0
Моника Белучи данас слави 61. рођендан

Сцена

Моника Белучи данас слави 61. рођендан

4 ч

0
Ауто-школа нуди Дарку Лазићу бесплатне часове вожње

Сцена

Ауто-школа нуди Дарку Лазићу бесплатне часове вожње

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Обиљежена годишњица смрти Милана Јелића

19

29

Марко Гудурић дебитује за Милано против Звезде у Београду

19

28

Орбан поручио Туску да игра опасну игру: "Драги Доналде ово је погрешно"

19

25

У четвртак примопредаја дужности старог и новог директора ''Аутопутева Српске''

19

23

Народна скупштина ће бирати "вршиоца дужности" предсједника Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner