Доктори учинили чудо: Жена рањена у пуцњави примљена без знакова живота

30.09.2025

17:45

Фото: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Жена Д.В. довезена је данас у Ургентни центар без знакова живота након пуцњаве у Вишњичкој бањи. Одмах по пријему доктори су је одвезли на реанимацију гд‌је су је оживјели! Тренутно се налази у јако тешком стању и боре јој се и даље за живот.

Како сазнаје Блиц, жена је довезена у болницу без виталних функција и одмах је послата на реанимацију.

Иако су прве информације указивале да је жена преминула, доктори у Ургентном центру су извели чудо и оживјели су је! Доктори су дали све од себе да је спасу и одмах су је реанимирали и оперисали. Налази се у јако тешком стању, њено стање прати се из минута у минут – каже извор “Блица”.

Огласио се МУП

Како се наводи из МУП, данас око 14.23 часова у Вишњичкој бањи у једном угоститељском објекту од стране за сада непознатог лица дошло је до употребе ватреног оружја, при чему је повријеђено пет особа, три мушкарца и двије жене.

Policija Srbija

Србија

Ево шта је могући мотив пуцњаве у којој је убијена жена, а четворо рањено

Повријеђене особе су превезене и збринуте у Ургентном центру.

Мјесто злочина
Мјесто злочина

У току је увиђај и полиција интензивно ради на расвјетљавању свих околности и чињеница овог догађаја, а на снази је акција „Вихор 3“.

Мушкарац О.А. (59) и жена Љ.М. (42) задобили повреде и превезени су у Ургентни центар. Поред њих рањена су и још два мушкарца.

елмедин конаковиц

БиХ

Дино запријетио пред изборе у Српској: Сљедбеници ће завршити као Додик

Очевици су открили како је дошло до пуцњаве и описали да је из бијелог комбија изашло неколико људи који су насумично почели да пуцају.

