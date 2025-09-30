Доктори учинили чудо: Жена рањена у пуцњави примљена без знакова живота

Извор:
Блиц
30.09.2025
17:45
Коментари:0
Жена Д.В. довезена је данас у Ургентни центар без знакова живота након пуцњаве у Вишњичкој бањи. Одмах по пријему доктори су је одвезли на реанимацију гдје су је оживјели! Тренутно се налази у јако тешком стању и боре јој се и даље за живот.
Како сазнаје Блиц, жена је довезена у болницу без виталних функција и одмах је послата на реанимацију.
Иако су прве информације указивале да је жена преминула, доктори у Ургентном центру су извели чудо и оживјели су је! Доктори су дали све од себе да је спасу и одмах су је реанимирали и оперисали. Налази се у јако тешком стању, њено стање прати се из минута у минут – каже извор “Блица”.
Како се наводи из МУП, данас око 14.23 часова у Вишњичкој бањи у једном угоститељском објекту од стране за сада непознатог лица дошло је до употребе ватреног оружја, при чему је повријеђено пет особа, три мушкарца и двије жене.
Србија
Ево шта је могући мотив пуцњаве у којој је убијена жена, а четворо рањено
Повријеђене особе су превезене и збринуте у Ургентном центру.
У току је увиђај и полиција интензивно ради на расвјетљавању свих околности и чињеница овог догађаја, а на снази је акција „Вихор 3“.
Мушкарац О.А. (59) и жена Љ.М. (42) задобили повреде и превезени су у Ургентни центар. Поред њих рањена су и још два мушкарца.
БиХ
Дино запријетио пред изборе у Српској: Сљедбеници ће завршити као Додик
Очевици су открили како је дошло до пуцњаве и описали да је из бијелог комбија изашло неколико људи који су насумично почели да пуцају.
Хроника
2 ч0
Србија
3 ч1
Србија
3 ч0
Србија
3 ч0
Србија
2 ч0
Србија
3 ч1
Србија
3 ч0
Србија
3 ч0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
29
19
28
19
25
19
23
Тренутно на програму