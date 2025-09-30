Logo

Вучић са израелским шефом дипломатије, ово је тема разговора

Извор:

СРНА

30.09.2025

17:06

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Србије Александар Вучић је разговарао у Београду са министром спољних послова Израела Гидеоном Саром о односима и јачању сарадње и дијалога двије земље, као и о могућностима за склапање споразума о слободној трговини, који би отворио нове прилике за привреду и инвестиције.

"Добар састанак са министром спољних послова Израела, са фокусом на кључне теме наших односа и регионалне стабилности, као и конкретне кораке који могу да допринесу већем степену сарадње између наших земаља и јачању дијалога на међународној сцени", написао је Вучић на "Инстаграму".

stasa kosarac

БиХ

Кошарац: Иако смо усвојили Реформску агенду, сигуран сам да неће бити новца

Вучић је на састанку истакао да је јачање билатералних веза од кључне важности за обје земље.

Он је нагласио и значај дугорочне сарадње кроз стратешки дијалог и оснивање заједничког економског комитета, како би боље координисали пројекте и унаприједили пословне прилике.

