Инфлуенсерка напала жену у теретани јер јој је упала у кадар, реакције су жестоке

Извор:
Индекс
30.09.2025
17:00
Коментари:0
Снимање садржаја у теретанама је дуго била врућа тема у фитнес заједници.
Иако је у неким ситуацијама, као што су празан простор или приватна теретана, такво понашање прихватљиво, расте забринутост због повећаног сукоба и осећаја супериорности који понекад прате такве ситуације.
Један такав снимак постао је виралан на ТикТоку, а многи гледаоци се питају да ли је сцена уопште стварна. У видеу, корисница Џенифер снима себе како ради покрете куковима на клупи, док се друга жена види у позадини, поред тегова.
Након отприлике минут вјежбања, Џенифер је одлучила да се суочи са другом дјевојком у теретани. „Зашто стојиш тамо?“, упитала је, на шта је жена одговорила: „Шта те брига?“
БиХ
Кошарац: Иако смо усвојили Реформску агенду, сигуран сам да неће бити новца
„Зато што ме нервираш“, одбрусила је Џенифер, након чега је жена отишла, а инфлуенсерка ју је пратила са: „Не вјежбај поред мене.“ Своју поруку је додатно нагласила текстом преко видеа: „Лекција о бонтону у теретани бр. 47: Не фотобомбуј креатора садржаја.“
Иначе, „фотобомба“ значи када се неко намјерно или случајно појави на туђој фотографији или видеу, тиме „кварећи“ или преузимајући фокус кадра.
Жестоке реакције на ТикТоку
@jenniferrpicone She did that 💩on purpose 🤪 #gymtok #fyp ♬ original sound - Jennifer R. Picone
Није требало дуго да се и други корисници придруже дискусији. „Јеси ли сада озбиљан?“, писало је у једном од коментара. Други корисник је додао: „Заборавио си лекцију број 1 о бонтону у теретани.“
Вирални снимак је такође привукао пажњу познатог бодибилдера и фитнес инфлуенсера Џоија Своле, који је цијели сукоб описао као „арогантни“. Критиковао је Џениферину тврдњу да је неко „упао у њен кадар“ док је креирала садржај, назвавши то „најсмјешнијом ствари“ коју је икада чуо.
„Мислиш да имаш право да јој кажеш да те нервира? Стварно?“ наставио је Свол. Такође јој је рекао да „направи кућну теретану“ ако је толико забринута да ће је неко узнемиравати током снимања.
(индекс)
Наука и технологија
2 ч0
БиХ
2 ч1
Економија
2 ч0
Србија
3 ч1
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
7 ч0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
29
19
28
19
25
19
23
Тренутно на програму