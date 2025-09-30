Logo

Инфлуенсерка напала жену у теретани јер јој је упала у кадар, реакције су жестоке

Извор:

Индекс

30.09.2025

17:00

Коментари:

0
Инфлуенсерка напала жену у теретани јер јој је упала у кадар, реакције су жестоке
Фото: ТикТок/jenniferrpicone

Снимање садржаја у теретанама је дуго била врућа тема у фитнес заједници.

Иако је у неким ситуацијама, као што су празан простор или приватна теретана, такво понашање прихватљиво, расте забринутост због повећаног сукоба и осећаја супериорности који понекад прате такве ситуације.

Један такав снимак постао је виралан на ТикТоку, а многи гледаоци се питају да ли је сцена уопште стварна. У видеу, корисница Џенифер снима себе како ради покрете куковима на клупи, док се друга жена види у позадини, поред тегова.

Након отприлике минут вјежбања, Џенифер је одлучила да се суочи са другом дјевојком у теретани. „Зашто стојиш тамо?“, упитала је, на шта је жена одговорила: „Шта те брига?“

stasa kosarac

БиХ

Кошарац: Иако смо усвојили Реформску агенду, сигуран сам да неће бити новца

„Зато што ме нервираш“, одбрусила је Џенифер, након чега је жена отишла, а инфлуенсерка ју је пратила са: „Не вјежбај поред мене.“ Своју поруку је додатно нагласила текстом преко видеа: „Лекција о бонтону у теретани бр. 47: Не фотобомбуј креатора садржаја.“

Иначе, „фотобомба“ значи када се неко намјерно или случајно појави на туђој фотографији или видеу, тиме „кварећи“ или преузимајући фокус кадра.

Жестоке реакције на ТикТоку

@jenniferrpicone She did that 💩on purpose 🤪 #gymtok #fyp ♬ original sound - Jennifer R. Picone

Није требало дуго да се и други корисници придруже дискусији. „Јеси ли сада озбиљан?“, писало је у једном од коментара. Други корисник је додао: „Заборавио си лекцију број 1 о бонтону у теретани.“

Вирални снимак је такође привукао пажњу познатог бодибилдера и фитнес инфлуенсера Џоија Своле, који је цијели сукоб описао као „арогантни“. Критиковао је Џениферину тврдњу да је неко „упао у њен кадар“ док је креирала садржај, назвавши то „најсмјешнијом ствари“ коју је икада чуо.

„Мислиш да имаш право да јој кажеш да те нервира? Стварно?“ наставио је Свол. Такође јој је рекао да „направи кућну теретану“ ако је толико забринута да ће је неко узнемиравати током снимања.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

teretana

snimanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Спотифај мијења руковоство: Да ли треба да очекујете велике промјене?

Наука и технологија

Спотифај мијења руковоство: Да ли треба да очекујете велике промјене?

2 ч

0
Шпирић: Најуспјешнији период предсједавања домом, усвојено највише закона

БиХ

Шпирић: Најуспјешнији период предсједавања домом, усвојено највише закона

2 ч

1
Чувена свјетска компанија отпушта 2.000 радника

Економија

Чувена свјетска компанија отпушта 2.000 радника

2 ч

0
Policija Srbija

Србија

Ево шта је могући мотив пуцњаве у којој је убијена жена, а четворо рањено

3 ч

1

Више из рубрике

Хрватска водитељка смршала више од 40 килограма: "Иста особа, нови живот"

Занимљивости

Хрватска водитељка смршала више од 40 килограма: "Иста особа, нови живот"

3 ч

0
Ронилац пронашао Ролекс на дну океана, па урадио нешто неочекивано

Занимљивости

Ронилац пронашао Ролекс на дну океана, па урадио нешто неочекивано

4 ч

0
С ким се хороскопска Вага највише слаже, а с ким најмање у кревету

Занимљивости

С ким се хороскопска Вага највише слаже, а с ким најмање у кревету

6 ч

0
Октобар доноси велике преокрете за три знака хороскопа

Занимљивости

Октобар доноси велике преокрете за три знака хороскопа

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Обиљежена годишњица смрти Милана Јелића

19

29

Марко Гудурић дебитује за Милано против Звезде у Београду

19

28

Орбан поручио Туску да игра опасну игру: "Драги Доналде ово је погрешно"

19

25

У четвртак примопредаја дужности старог и новог директора ''Аутопутева Српске''

19

23

Народна скупштина ће бирати "вршиоца дужности" предсједника Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner