Шпирић: Најуспјешнији период предсједавања домом, усвојено највише закона

- Они који кажу да је то немогуће у БиХ, они желе нову БиХ. Министар који предлаже европске законе је предмет њихових јалових расправа и вјерујем да треба ставити тачку на то - навео је Шпирић.

Он је рекао да је покушавао радити оно што је могао и за шта је било подршке, али да је политичка групација политичког Сарајева донијела одлуку да све мора стати, укључујући и европски пут БиХ.

Шпирић каже да СНСД, странка из које долази, не мијења курс већ ради оно што је најбоље за Републику Српску, упркос различитим неправдама, несразмјерној сили и моћи која јој се супротставља.

- Понашамо се рационално и овде није лако наћи разуман пут - рекао је Шпирић новинарима у Сарајеву.

Говорећи о данашњој сједници Дома народа Шпирић је навео да је задовољан тиме што је изгласано девет законских рјешења за ознаком европских интеграција /ЕИ/, док ће Приједлог закона о мјерним јединицама ићи на усаглашавање Колегијуму овог дома.

- Мислим да ће то Колегијум Дома народа усагласити - додао је Шпирић.

Он је навео да су поједини делегати данас два и по сата потрошили на причу изван дневног реда, док су само сат времена оставили за расправу о 10 закона.

- Да их питате шта пише у законима и да вам понове који закони су били тачке дневног реда, ријетки би вам то набројали, а то говори шта је суштина политичког живота у БиХ - да они који се заклињу у БиХ, сада негодују зашто закони иду прво у Дому народа, а не у Представнички дом, јер у Представничком дому покушавају препаковати парламентарну већину, а не могу - нагласио је Шпирић.

Шпирић, који ће ускоро предсједавање Домом народа предати Кемалу Адемовићу рекао је и да ће урадити све да БиХ иде напријед, а да покушај иживљавања појединих делегата неће проћи.

- Ако и даље буду инсистирали да смјене иду као прве тачке стајаћемо. Кога то може да обрадује и коме то иде у прилог? - упитао је Шпирић.

Он је указао да они који желе власт не требају да вријеђају предсједавајућег Дома народа него да добију гласове на изборима.

- Колега /Ненад/ Вуковић говори о нелегитимности, а он није приједлог Народне скупштине Републике Српске и која је његова легитимност? Делегат који је изабран знате на који начин - истакао је Шпирић и додао да је то био обрачун са СНСД-ом и Републиком Српском.

Шпирић је подсјетио и на споразум о стабилности који су потписале странке "тројке" из Федерације БиХ и Републике Српске, наводећи да су управо они увели БиХ у највећу нестабилност до сада.