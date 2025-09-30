Поднесена пријава: Гдје је отишло пола милијарде КМ из Аутопутева?

Извор:
Денис Грац (ДФ), посланик у Представничком дому Парламента ФБиХ, поднио је кривичну пријаву Тужилаштву ФБиХ због постојања основане сумње за извршење више кривичних дјела из области привредног криминала и злоупотребе службеног положаја.
Он је упитао гдје је отишло пола милијарде КМ из Аутопутева (Аутоцеста) ФБиХ.
Истакао је како је кривичну пријаву поднио по више основа.
"Неосновано и вишеструко повећање вриједности уговора о изградњи и надзору над дионицама ауто-пута; Неефикасно управљање кредитним средствима; Запошљавање најмање 30 особа без јавног оглашавања; Финансијска неликвидност и несолвентност", навео је и додао:
"Грађани треба да добију одговоре гдје је овај новац отишао и позивам медије да као и до сада буду у служби грађана и подијеле ову информацију која је од важности за јавност".
*Gdje je otišlo pola milijarde KM iz autocesta FBiH*— Dennis Gratz (@zastupnikgratz) September 30, 2025
Upravo sam protiv NN lica podnio krivičnu prijavu zbog postojanja osnovane sumnje za izvršenje više krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala i zloupotrebe službenog položaja i to:
👉🏼Neosnovano i višestruko povećanje… pic.twitter.com/gSFj3WgdUI
