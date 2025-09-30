Logo

Поднесена пријава: Гдје је отишло пола милијарде КМ из Аутопутева?

30.09.2025

12:39

Тунел Зеница, најдужи тунел на Коридору 5Ц
Фото: Аутоцесте ФБиХ

Денис Грац (ДФ), посланик у Представничком дому Парламента ФБиХ, поднио је кривичну пријаву Тужилаштву ФБиХ због постојања основане сумње за извршење више кривичних дјела из области привредног криминала и злоупотребе службеног положаја.

Он је упитао гдје је отишло пола милијарде КМ из Аутопутева (Аутоцеста) ФБиХ.

Истакао је како је кривичну пријаву поднио по више основа.

висковиц нсрс

Република Српска

Министар открио шта се сада очекује од Вишковића

"Неосновано и вишеструко повећање вриједности уговора о изградњи и надзору над дионицама ауто-пута; Неефикасно управљање кредитним средствима; Запошљавање најмање 30 особа без јавног оглашавања; Финансијска неликвидност и несолвентност", навео је и додао:

"Грађани треба да добију одговоре гдје је овај новац отишао и позивам медије да као и до сада буду у служби грађана и подијеле ову информацију која је од важности за јавност".

