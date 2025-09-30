Нема бомбе на Додиковом имању!

Извор:
АТВ
30.09.2025
12:07
Полицијски службеници МУП-а Републике Српске утврдили су да на имању предсједника Милорада Додика нема никаквих безбједносних пријетњи и да је лажно пријављено да се на имању налази ескплозивна направа, саопштио је МУП Српске.
”МУП Републике Српске данас је око седам часова запримио телефонску пријаву да се на имању предсједника Милорада Додика налази експлозивна направа. Полицијски службеници су поступили по наведеној пријави у складу са Упутством о поступњу припадника МУП-а у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством, којом приликом су утврдили да нема безбједносне пријетње, те да се ради о лажној пријави”, саопштио је МУП Српске.
О догађају је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који је циели случај квалификовао као кривично дјело лажно пријављивање кривичног дјела.
”Слиједи даљи рад полицијских службеника”, наводе у МУП-у Републике Српске.
