Не постоји ни један проблем у друштву који се не дотиче мушкараца и жена, без обзира да ли се они бавили политиком или не, истакла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
"Политика је та која захтијева подједнако учешће мушкараца и жена", поручила је она у Београду на међународној конференцији посвећеној унапређењу положаја жена и родној равноправности.
Премијер Србије Ђуро Мацут истакао је да је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић симбол жене из Републике Српске која је на највишој државној позицији у региону.
Мацут је рекао да су жене доминантне на овом скупу, да су имале изузетну важну улогу у раду Владе у бившем сазиву као и сада, али и да су свеприсутне у области медицине којом се и он бави.
"Жене су биле изузетно присутне и тренд њиховог учешћа у политичком животи Србије ће се наставити", нагласио је премијер Србије.
Међународна конференција "Београдска женска конференција Рајс 2025" представља нову платформу која ставља жене у центар политичког и економског дијалога о изградњи одрживе будућности.
Цвијановић се данас у Београду састала и са министром без портфеља у Влади Србије задуженом за родну равноправност, спречавања насиља над женама и економско и политичко оснаживање жена Татјаном Мацуром.
Састанак је одржан у Палати Србија на маргинама Међународне конференције.
