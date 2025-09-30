Logo

Ванредна сједница Савјета министара

30.09.2025

07:09

Ванредна сједница Савјета министара

Ванредна телефонска сједница Савјета министара о реформској агенди требало би да буде одржана данас.

Једина тачка дневног реда биће информација о спровођењу активности на усаглашавању реформске агенде БиХ са листом реформи.

Предлагач дневног реда је Дирекција за економско планирање БиХ.

Савјет министара на ванредној телефонској сједници 25. септембра није имао кворум за рад и одлучивање о дневном реду на којем је била предложена информација која се односи на усаглашавање текста реформске агенде и листе реформи.

