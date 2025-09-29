ФТВ добила негативну оцјену и 25 препорука

Извор:
Аваз
29.09.2025
17:33
Канцеларија за ревизију институција у Федерацији БиХ објавио је извјештаје о финансијској ревизији за 2024. годину, а међу њима се посебно издваја налаз који се односи на Радио-телевизију Федерације БиХ.
Федерална телевизија добила је негативно мишљење и на финансијске извјештаје и на усклађеност пословања са законом, уз чак 25 препорука које су ревизори упутили овој институцији.
Поред Федералне телевизије, негативна мишљења изречена су и Јавној установи Болница Травник, Јавном предузећу "Мостар паркинг" д.о.о. Мостар те Јавном предузећу "Водовод и канализација" д.о.о. Бановићи. Ревизори су нагласили да су нека од ових предузећа, укључујући и ФТВ, добила најтежу оцјену – негативно мишљење у оба сегмента ревизије.
У категорији општини, с резервом или негативно мишљење добиле су Груде, Купрес, Неум, Теочак, Сански Мост, Босански Петровац и Сребреник. Завод за јавно здравство Тузланског кантона оцијењен је с резервом у оба сегмента, док је укупан број препорука изузетно висок – у појединим случајевима прелази и двадесет.
Уз финансијске извјештаје, Канцеларија за ревизију објавила је и извјештаје о праћењу поступања по раније датим препорукама. Тако је Федерални хидрометеоролошки завод реализовао око 60 одсто препорука из 2016. године, док је Завод за јавно здравство Федерације БиХ испунио само осам посто препорука из 2022. године. Министарства финансија у неколико кантона такође су имала низак степен реализације, док поједине јавне установе и комунална предузећа уопште нису спровела значајан број препорука.
