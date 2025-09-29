Logo

ФТВ добила негативну оцјену и 25 препорука

Извор:

Аваз

29.09.2025

17:33

Коментари:

0
ФТВ добила негативну оцјену и 25 препорука
Фото: Facebook/FTV

Канцеларија за ревизију институција у Федерацији БиХ објавио је извјештаје о финансијској ревизији за 2024. годину, а међу њима се посебно издваја налаз који се односи на Радио-телевизију Федерације БиХ.

Федерална телевизија добила је негативно мишљење и на финансијске извјештаје и на усклађеност пословања са законом, уз чак 25 препорука које су ревизори упутили овој институцији.

Поред Федералне телевизије, негативна мишљења изречена су и Јавној установи Болница Травник, Јавном предузећу "Мостар паркинг" д.о.о. Мостар те Јавном предузећу "Водовод и канализација" д.о.о. Бановићи. Ревизори су нагласили да су нека од ових предузећа, укључујући и ФТВ, добила најтежу оцјену – негативно мишљење у оба сегмента ревизије.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Фудбал

Трагедија: Голман (19) умро послије несреће на терену

У категорији општини, с резервом или негативно мишљење добиле су Груде, Купрес, Неум, Теочак, Сански Мост, Босански Петровац и Сребреник. Завод за јавно здравство Тузланског кантона оцијењен је с резервом у оба сегмента, док је укупан број препорука изузетно висок – у појединим случајевима прелази и двадесет.

Уз финансијске извјештаје, Канцеларија за ревизију објавила је и извјештаје о праћењу поступања по раније датим препорукама. Тако је Федерални хидрометеоролошки завод реализовао око 60 одсто препорука из 2016. године, док је Завод за јавно здравство Федерације БиХ испунио само осам посто препорука из 2022. године. Министарства финансија у неколико кантона такође су имала низак степен реализације, док поједине јавне установе и комунална предузећа уопште нису спровела значајан број препорука.

Подијели:

Таг:

ФТВ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вулић: СНСД брани институције Српске и право да народ бира

БиХ

Вулић: СНСД брани институције Српске и право да народ бира

6 ч

0
Гогановић: Сарајево прикрива своје проблеме нападима на Српску и Србију

БиХ

Гогановић: Сарајево прикрива своје проблеме нападима на Српску и Србију

7 ч

0
Министарство спољних послова

БиХ

МИП Србије: Лагумџија нарушава дух сарадње у региону

2 д

0
Шири се видео: Доналд Трамп на удару бошњачких медија, ипак он има пријатеље у БиХ

БиХ

Шири се видео: Доналд Трамп на удару бошњачких медија, ипак он има пријатеље у БиХ

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

57

Централне вијести, 29.09.2025.

18

50

Тежак удес на путу Требиње - Никшић, саобраћај обустављен

18

46

Борис Кнежевић у Београду са помоћником министра финансија Србије

18

34

Ово је један од ухапшених из Србије: На снимку из Париза баца свињску главу испред џамије

18

23

Нетањаху стигао у Бијелу кућу, Трамп увјерен у постизање мировног споразума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner