Гогановић: Сарајево прикрива своје проблеме нападима на Српску и Србију

Извор:
СРНА
29.09.2025
11:07
Коментари:0
Главна тема у политичком Сарајеву постали су избори у Републици Српској, умјесто да се баве бројним проблемима са којима се суочавају унутар Федерације БиХ - протести, висока незапосленост и штрајкови јасно указују на дубоке друштвено-економске изазове који се годинама гомилају, изјавио је за замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић.
"До сада би, вјероватно, на улицама било више од хиљаду породица које би протестовале, да предсједник Александар Вучић није обезбиједио наруџбине за намјенску индустрију. Захваљујући томе, спријечено је ширење социјалних немира. Међутим, док су напади на Србију и њене лидере до јуче били врло гласни, похвале су данас - тихе и готово нечујне", рекао је Гогановић.
Свијет
Медведев: Европа не може да приушти рат са Русијом
Он је указао да је крајње вријеме да се у БиХ спусте политичке тензије и да политичари у Федерацији БиХ престану градити своје политичке каријере нападајући лидере Републике Српске и Србије.
БиХ
1 д0
БиХ
1 д0
БиХ
1 д3
БиХ
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму