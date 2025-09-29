Logo

Гогановић: Сарајево прикрива своје проблеме нападима на Српску и Србију

СРНА

29.09.2025

11:07

Гогановић: Сарајево прикрива своје проблеме нападима на Српску и Србију
Главна тема у политичком Сарајеву постали су избори у Републици Српској, умјесто да се баве бројним проблемима са којима се суочавају унутар Федерације БиХ - протести, висока незапосленост и штрајкови јасно указују на дубоке друштвено-економске изазове који се годинама гомилају, изјавио је за замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић.

"До сада би, вјероватно, на улицама било више од хиљаду породица које би протестовале, да предсједник Александар Вучић није обезбиједио наруџбине за намјенску индустрију. Захваљујући томе, спријечено је ширење социјалних немира. Међутим, док су напади на Србију и њене лидере до јуче били врло гласни, похвале су данас - тихе и готово нечујне", рекао је Гогановић.

Он је указао да је крајње вријеме да се у БиХ спусте политичке тензије и да политичари у Федерацији БиХ престану градити своје политичке каријере нападајући лидере Републике Српске и Србије.

Таг:

Александар Гогановић

