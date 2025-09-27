МИП Србије: Лагумџија нарушава дух сарадње у региону

Извор:
27.09.2025
Министарство спољних послова Србије изразило је данас забринутост због недавних поступака и изјава амбасадора БиХ при Уједињеним нацијама Златка Лагумџије.
У саопштењу се истиче да Лагумџијин "једнострани приступ, који не одражава ставове колективних институција БиХ, нарушава дух сарадње и дијалога у региону".
- Подсећамо на речи српског члана Председништва БиХ Жељке Цвијановић, која је истакла да је реч о самовољи Сталне мисије БиХ при УН и кршењу уставних процедура. Овај пример јасно показује потребу за поштовањем заједничких институција и равнотеже утврђене Дејтонским споразумом - наведено је у саопштењу.
Из Министарства су поручили да Србија остаје посвећена добросусједским односима, те су позвали надлежне органе у БиХ да своје дипломатско дјеловање врате у оквире базичног узајамног поштовања и сарадње у интересу стабилности цијелог региона.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је јуче да је напуштање сале Генералне скупштине УН током говора израелског премијера Бењамина Нетањахуа једностран потез одметнуте Сталне мисије БиХ при УН, на чијем је челу Златко Лагмуџија који представља само Бошњаке.
