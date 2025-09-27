Logo

МИП Србије: Лагумџија нарушава дух сарадње у региону

Извор:

СРНА

27.09.2025

17:02

Коментари:

0
Министарство спољних послова
Фото: Срна

Министарство спољних послова Србије изразило је данас забринутост због недавних поступака и изјава амбасадора БиХ при Уједињеним нацијама Златка Лагумџије.

У саопштењу се истиче да Лагумџијин "једнострани приступ, који не одражава ставове колективних институција БиХ, нарушава дух сарадње и дијалога у региону".

Превара / Илустративна фотографија

Љубав и секс

Како ''нањушити'' да вас партнер вара

- Подсећамо на речи српског члана Председништва БиХ Жељке Цвијановић, која је истакла да је реч о самовољи Сталне мисије БиХ при УН и кршењу уставних процедура. Овај пример јасно показује потребу за поштовањем заједничких институција и равнотеже утврђене Дејтонским споразумом - наведено је у саопштењу.

Из Министарства су поручили да Србија остаје посвећена добросусједским односима, те су позвали надлежне органе у БиХ да своје дипломатско дјеловање врате у оквире базичног узајамног поштовања и сарадње у интересу стабилности цијелог региона.

Страдали радник Чистоће

Хроника

Ово је радник Чистоће који је погинуо на послу

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је јуче да је напуштање сале Генералне скупштине УН током говора израелског премијера Бењамина Нетањахуа једностран потез одметнуте Сталне мисије БиХ при УН, на чијем је челу Златко Лагмуџија који представља само Бошњаке.

Подијели:

Таг:

Zlatko Lagumdžija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Николија показала слике из дјетињства: Ево због чега је Весна доминирала на сцени

Сцена

Николија показала слике из дјетињства: Ево због чега је Весна доминирала на сцени

1 ч

0
Дражен Келеминец

Регион

Дражен Келеминец запалио заставу у Загребу

1 ч

0
Треба вам 5 минута и ових 5 аксесоара и бићете модна краљица јесени

Стил

Треба вам 5 минута и ових 5 аксесоара и бићете модна краљица јесени

1 ч

0
Милан Васић на Косову крстио сина: ''Космет ти се сине радује''

Сцена

Милан Васић на Косову крстио сина: ''Космет ти се сине радује''

1 ч

0

Више из рубрике

Шири се видео: Доналд Трамп на удару бошњачких медија, ипак он има пријатеље у БиХ

БиХ

Шири се видео: Доналд Трамп на удару бошњачких медија, ипак он има пријатеље у БиХ

2 ч

0
Мазалица: Црнадак бранилац истрошених тема

БиХ

Мазалица: Црнадак бранилац истрошених тема

3 ч

2
Грлић Радман одговорио Комшићу: Нелегитимни члан Предсједништва наставља да урушава БиХ

БиХ

Грлић Радман одговорио Комшићу: Нелегитимни члан Предсједништва наставља да урушава БиХ

5 ч

0
Цвијановић: Лагумџија је одметник од Устава, он не представља БиХ

БиХ

Цвијановић: Лагумџија је одметник од Устава, он не представља БиХ

19 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

02

Ово су најпосјећенији градови у свијету

17

49

Ово је осумњичени за свирепо убиство бабе и дједа

17

43

Протест против обавезног војног рока у Загребу: "Нисмо топовско месо"

17

40

Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

17

36

Истрага против власника фирме и тројице инспектора због трагедије у Јабланици

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner