Милан Васић на Косову крстио сина: ''Космет ти се сине радује''

27.09.2025

Глумац Милан Васић у манастиру Грачаница крстио је сина Деспота. Поједине детаље овог веома емотивног чина подијелио је на друштвеним мрежама.

Милан је носио кошуљу на којој су биле извезене ријечи: "Стопама предака", а онда је објавио и пјесму за овај важан дан у породици Васић.

- Дошли дани среће наше, остварио Бог ми сан. Да у светој Грачаници крстим сина на Крстовдан. Мог дјетињства ту су стазе, радосне су моје сузе. Најсрећнији мој је дан, крстим сина на Крстовдан. Сине, сине, Деспоте, гледај сине ове љепоте. Слушај звона како брује, Космет ти се сине радује - стоји у објави коју је подијелио Милан Васић.

Глумац је претходно објавио фотографију и одоре у којој се малени Деспот крстио, а која је посебно везена баш за ову прилику. Васићу је веома важно да се његов син повеже са традицијом и љубавни коју и он сам осјећа према Косову и Метохији одакле потиче.

Емотивно вјенчање на Косову

Милан је вјенчање организовао на Косову и Метохији, гдје често борави.

- Било је прелијепо. Драго ми је да моја супруга воли Косово и Метохију као и ја. Никога не тјерам да мора да се иде на Косово, али она је то прихватила и било је предивно. Мени је било логично да се ја вјерим, вјенчам и сутра да крстим дјецу на Косову - рекао је за Блиц.

