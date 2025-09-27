Logo

Средњошлокац (17) осумњичен да је у кругу школе продавао дрогу

Извор:

Аваз

27.09.2025

16:23

Коментари:

0
Фото: АТВ

Полицијски службеници Одјељења безбједности Бар су, спроводећи активности на сузбијању злоупотребе и уличне дистрибуције опојних дрога, у сарадњи и по налогу Вишег државног тужилаштва у Подгорици, лишили слободе малољетника (17) осумњиченог за продају опојне дроге у школи, док ће против другог лица бити поднијета прекршајна пријава због злоупотребе дрога.

Наиме, службеници полиције у Бару контролисали су лице В.А. (18) и том приликом код њега прегледом пронашли пвц паковање са садржајем биљне материје налик на опојну дрогу марихуану масе око 13 грама.

Предузимајући даље мјере и радње према овом лицу, полицијски службеници су дошли до сумње да је истог дана у јутарњим часовима, у кругу средње школе чији су ученици, В.А. купио опојну дрогу од школског друга (17) за новчани износ од 50 евра.

У наставку активности, извршен је претрес стана и других просторија које користи осумњичено лице, након чега је поступајући државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици наложио да се малољетник лиши слободе због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња, држање и стављање у промет опојних дрога, док ће полицијски службеници против В.А. поднијети прекршајну пријаву због почињеног прекршаја из Закона о спречавању злоупотребе дрога.

Дрога

srednjoškolci

Коментари (0)
18

09

Потребан вам је само један кромпир да орхидеје процвјетају као луде

18

02

Ово су најпосјећенији градови у свијету

17

49

Ово је осумњичени за свирепо убиство бабе и дједа

17

43

Протест против обавезног војног рока у Загребу: "Нисмо топовско месо"

17

40

Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

