Средњошлокац (17) осумњичен да је у кругу школе продавао дрогу

Полицијски службеници Одјељења безбједности Бар су, спроводећи активности на сузбијању злоупотребе и уличне дистрибуције опојних дрога, у сарадњи и по налогу Вишег државног тужилаштва у Подгорици, лишили слободе малољетника (17) осумњиченог за продају опојне дроге у школи, док ће против другог лица бити поднијета прекршајна пријава због злоупотребе дрога.
Наиме, службеници полиције у Бару контролисали су лице В.А. (18) и том приликом код њега прегледом пронашли пвц паковање са садржајем биљне материје налик на опојну дрогу марихуану масе око 13 грама.
Предузимајући даље мјере и радње према овом лицу, полицијски службеници су дошли до сумње да је истог дана у јутарњим часовима, у кругу средње школе чији су ученици, В.А. купио опојну дрогу од школског друга (17) за новчани износ од 50 евра.
У наставку активности, извршен је претрес стана и других просторија које користи осумњичено лице, након чега је поступајући државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици наложио да се малољетник лиши слободе због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња, држање и стављање у промет опојних дрога, док ће полицијски службеници против В.А. поднијети прекршајну пријаву због почињеног прекршаја из Закона о спречавању злоупотребе дрога.
