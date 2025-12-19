Logo
Потврђена појава птичјег грипа на истоку Словеније

Извор:

Танјуг

19.12.2025

15:17

Потврђена појава птичјег грипа на истоку Словеније
Фото: Tanjug/AP/Brett Jordan

Појава птичјег грипа потврђена је ове недјеље код неколико дивљих птица у источној Словенији, преносе данас медији у тој земљи.

Вирус је потврђен код лабудова и чапљи у Словенској Бистрици и Ленарту, пренијела је агенција СТА.

Претходно су крајем октобра и у новембру потврђена три случаја птичјег грипа у централној Словенији, као и у приобалном подручју.

Вирус птичјег грипа X5H1 најприје је потврђен у Велењу, а потом и у Љубљани и Копру.

Након најновијих случајева, ветеринарске службе су поново позвале власнике птица да буду на опрезу и пријаве симптоме надлежнима.

