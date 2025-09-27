Ово је радник Чистоће који је погинуо на послу

Извор:
Радник ЈКП "Чистоћа" Далибор Јаћимовић (45) преминуо је јутрос у Клиничком центру Војводине од посљедица тешких повреда задобијених током браварско-варилачких радова у радионици предузећа, када су се, из за сада непознатих разлога, откачила задња врата камиона и прикљештила га, навели су из овог предузећа.
"У петак, приликом обављања редовних активности у браварској радионици предузећа ЈКП 'Чистоћа', тешко је повријеђен наш радник, сертификовани бравар-варилац Далибор Јаћимовић (45), који је од тежине задобијених повреда јутрос преминуо у Клиничком центру Војводине", наводи се у саопштењу ЈКП "Чистоћа" у Новом Саду.
Повреда на раду, како наводе, настала у тренутку када је запослени Далибор Јаћимовић заваривао дио на камиону за одношење смећа.
"У току обављања радног задатка, задња врата камиона су се из, непознатих разлога откачила и прикљештила Јаћимовића, док је изводио браварско-варилачке радове. Одмах је позван Завод за хитну медицинску помоћ, који је амбулантним возилом повријеђеног Јаћимовића пребацио у Клинички центар, гдје су му дијагностиковане тешке повреде груди и рамена. Упркос чињеници да је урађена хитна операција и да му је пружена најбоља медицинска њега, Јаћимовић је од задобијених повреда преминуо", наводе.
Истичу да су браварско-варилачки радови на вратима камиона смећара извођени су у складу са прописаним процедурама.
"Камион је приликом извођења радова био угашен, а врата осигурана осигурачима. Такође, камион, на ком су извођени радови, у марту ове године је прошао неопходне техничке прегледе и добио сертификат о исправности. У складу са законским процедурама, ЈКП Чистоћа је одмах након несрећног случаја извијестила инспекцију рада и полицију, која је одмах изашла на лице мјеста и обавила увиђај. Сва возила у ЈКП Чистоћа пролазе редовне техничке прегледе, и приликом обављања свих радних активности спроводе се предвиђене мере безбедности на раду. ЈКП Чистоћа је од првог тренутка у комуникацији са породицом страдалог радника, којој и овим путем упућује изразе најдубљег саучешћа", кажу.
Подсјетимо, полиција је извршила увиђај, на мјесто несреће изашли су и надлежни из Одсјека за привредни криминал и Инспекције рада. О овом случају обавијештено је и надлежно јавно тужилаштво а истрага ће утврдити како је дошло до несреће.
