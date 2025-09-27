Logo

Ово је радник Чистоће који је погинуо на послу

Извор:

Блиц

27.09.2025

16:48

Коментари:

0
Страдали радник Чистоће
Фото: Приватна архива

Радник ЈКП "Чистоћа" Далибор Јаћимовић (45) преминуо је јутрос у Клиничком центру Војводине од посљедица тешких повреда задобијених током браварско-варилачких радова у радионици предузећа, када су се, из за сада непознатих разлога, откачила задња врата камиона и прикљештила га, навели су из овог предузећа.

"У петак, приликом обављања редовних активности у браварској радионици предузећа ЈКП 'Чистоћа', тешко је повријеђен наш радник, сертификовани бравар-варилац Далибор Јаћимовић (45), који је од тежине задобијених повреда јутрос преминуо у Клиничком центру Војводине", наводи се у саопштењу ЈКП "Чистоћа" у Новом Саду.

Како је дошло до повреде

Повреда на раду, како наводе, настала у тренутку када је запослени Далибор Јаћимовић заваривао дио на камиону за одношење смећа.

Николија Јовановић

Сцена

Николија показала слике из дјетињства: Ево због чега је Весна доминирала на сцени

"У току обављања радног задатка, задња врата камиона су се из, непознатих разлога откачила и прикљештила Јаћимовића, док је изводио браварско-варилачке радове. Одмах је позван Завод за хитну медицинску помоћ, који је амбулантним возилом повријеђеног Јаћимовића пребацио у Клинички центар, гдје су му дијагностиковане тешке повреде груди и рамена. Упркос чињеници да је урађена хитна операција и да му је пружена најбоља медицинска њега, Јаћимовић је од задобијених повреда преминуо", наводе.

Истичу да су браварско-варилачки радови на вратима камиона смећара извођени су у складу са прописаним процедурама.

Дражен Келеминец

Регион

Дражен Келеминец запалио заставу у Загребу

"Камион је приликом извођења радова био угашен, а врата осигурана осигурачима. Такође, камион, на ком су извођени радови, у марту ове године је прошао неопходне техничке прегледе и добио сертификат о исправности. У складу са законским процедурама, ЈКП Чистоћа је одмах након несрећног случаја извијестила инспекцију рада и полицију, која је одмах изашла на лице мјеста и обавила увиђај. Сва возила у ЈКП Чистоћа пролазе редовне техничке прегледе, и приликом обављања свих радних активности спроводе се предвиђене мере безбедности на раду. ЈКП Чистоћа је од првог тренутка у комуникацији са породицом страдалог радника, којој и овим путем упућује изразе најдубљег саучешћа", кажу.

Подсјетимо, полиција је извршила увиђај, на мјесто несреће изашли су и надлежни из Одсјека за привредни криминал и Инспекције рада. О овом случају обавијештено је и надлежно јавно тужилаштво а истрага ће утврдити како је дошло до несреће.

Подијели:

Тагови:

несрећа

Radnik

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милан Васић на Косову крстио сина: ''Космет ти се сине радује''

Сцена

Милан Васић на Косову крстио сина: ''Космет ти се сине радује''

1 ч

0
Треба вам 5 минута и ових 5 аксесоара и бићете модна краљица јесени

Стил

Треба вам 5 минута и ових 5 аксесоара и бићете модна краљица јесени

1 ч

0
Средњошлокац (17) осумњичен да је у кругу школе продавао дрогу

Хроника

Средњошлокац (17) осумњичен да је у кругу школе продавао дрогу

1 ч

0
Џепароши каменовали људе на Калемегдану

Србија

Џепароши каменовали људе на Калемегдану

1 ч

0

Више из рубрике

Средњошлокац (17) осумњичен да је у кругу школе продавао дрогу

Хроника

Средњошлокац (17) осумњичен да је у кругу школе продавао дрогу

1 ч

0
Глумио полицајца, па ухапшен због дроге: Јапанцу узео 350 евра због преласка на црвено свјетло

Хроника

Глумио полицајца, па ухапшен због дроге: Јапанцу узео 350 евра због преласка на црвено свјетло

2 ч

0
Мушкарац (45) погинуо на радном мјесту: Врата се откачила и прикљештила га док је радио

Хроника

Мушкарац (45) погинуо на радном мјесту: Врата се откачила и прикљештила га док је радио

2 ч

0
Несрећа у Рогушићима, обустављен саобраћај

Хроника

Саобраћај потпуно обустављен: Нова тешка несрећа у Српској

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

09

Потребан вам је само један кромпир да орхидеје процвјетају као луде

18

02

Ово су најпосјећенији градови у свијету

17

49

Ово је осумњичени за свирепо убиство бабе и дједа

17

43

Протест против обавезног војног рока у Загребу: "Нисмо топовско месо"

17

40

Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner