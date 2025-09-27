Logo

Николија показала слике из дјетињства: Ево због чега је Весна доминирала на сцени

Фото: Инстаграм

Николија Јовановић годинама гради успјешну каријеру и никада није крила чињеницу колико је поносна на своју мајку која је такође деценијама на музичкој сцени.

У вријеме када је била на врхунцу каријере Весна је као млада пјевачица била сан многих мушкараца а многе даме су копирале њен стил и фризуру, зато што је у то вријеме пратила свјетске трендове и била испред многих са наших простора.

Иако је доминирала на сцени, Весна се остварила и као мајка родивши Николију те била посвећена ћерки и њеном одрастању а у тој улози је посебно уживала.

Николија је објавила слике из свог дјетињства, желећи да подсјети многе на то како је пјевачица изгледала у вријеме када је она била дјете те са великим поносом признала да је за њу она најљепша мама.

Николија је објавила пар слика њих двије како се купају у кади и двије Веснине фотографије са неког снимања гдје заиста оставља без даха.

Најљепша мама на свијету - написала је она у опису фотографија.

(телеграф)

Nikolija Jovanović

Vesna Zmijanac

