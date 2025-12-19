Logo
Кина открила тоне злата испод дна Жутог мора

Извор:

Курир

19.12.2025

17:06

Кина открила тоне злата испод дна Жутог мора
Фото: Pixabay

Кина је открила своје прво подморско налазиште злата, испод дна Жутог мора, највеће у Азији, код полуострва Ђијаодонг у провинцији Шандонг, пише хонгконшки лист Саут чајна морнинг пост.

Откриће тог налазишта, код града Лаиџоу, повећало је укупну доказану количину злата у зони тог града на више од 3.900 тона, што чини око 26 одсто укупних националних резерви Кине.

Пекинг широм земље појачава потрагу за златом, и од 2021. у ту сврху од 2021. уложио је готово 450 милијарди јуана (54 милијарде евра).

Кина је у новембру објавила откриће свог првог великог налазишта злата ниског квалитета у сјевероисточној провинцији Лиаонинг.

Đorđe Radanović

БиХ

Радановић о притиску на српске повратнике у Теочаку: Не могу да вјерујем

Потврђено је да у том налазишту има 1.444 тона злата, што је Министарство за природне ресурсе назвало највећим појединачним налазиштем злата откривеним од оснивања Народне Републике Кине 1949. године.

Истог мјесеца, кинески званичници су објавили откриће налазишта злата у планинама Кунлун, близу западне границе аутономне ујгурске регије Синђијанг, чије су резерве процијењене на више од 1.000 тона, пише Курир.

Злато

