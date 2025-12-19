Кина открила тоне злата испод дна Жутог мора

Извор:
Кина је открила своје прво подморско налазиште злата, испод дна Жутог мора, највеће у Азији, код полуострва Ђијаодонг у провинцији Шандонг, пише хонгконшки лист Саут чајна морнинг пост.
Откриће тог налазишта, код града Лаиџоу, повећало је укупну доказану количину злата у зони тог града на више од 3.900 тона, што чини око 26 одсто укупних националних резерви Кине.
Пекинг широм земље појачава потрагу за златом, и од 2021. у ту сврху од 2021. уложио је готово 450 милијарди јуана (54 милијарде евра).
Кина је у новембру објавила откриће свог првог великог налазишта злата ниског квалитета у сјевероисточној провинцији Лиаонинг.
Потврђено је да у том налазишту има 1.444 тона злата, што је Министарство за природне ресурсе назвало највећим појединачним налазиштем злата откривеним од оснивања Народне Републике Кине 1949. године.
Истог мјесеца, кинески званичници су објавили откриће налазишта злата у планинама Кунлун, близу западне границе аутономне ујгурске регије Синђијанг, чије су резерве процијењене на више од 1.000 тона, пише Курир.
