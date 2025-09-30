Вулић: Оружаним снагама требају униформе и опрема, а не маштање

Извор:
Оружаним снагама БиХ не требају маштања већ униформе, опрема и услови за достојанствен рад, изјавила је Срни шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.
"Министар /одбране у Савјету министара Зукан/ Хелез може маштати, али институције БиХ не могу дозволити да се без процедуре и без покрића у буџету уводе нова правила ради страначког кадровања", истакла је Вулићева поводом спорног нацрта правилника о резервном саставу Оружаних снага БиХ.
Вулићева је оцијенила да је излишно коментарисати нове приједлоге Хелеза док се постојеће слабости не отклоне.
Осим генерала, официра, подофицира и војника којима је престала професионална војна служба у Оружаним снагама БиХ уз "частан отпуст" план Хелеза је и да у резервни састав прими и лица без војног искуства, објавио је "Глас Српске", позвајући се на нацрт правилника у који је имао увид.
За реализаицју Хелезовог плана биће потребна додатна финансијска средства, која планира да обезбиједи из буџета заједничких институција БиХ.
