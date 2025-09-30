Logo

Вулић: Оружаним снагама требају униформе и опрема, а не маштање

Извор:

СРНА

30.09.2025

11:14

Коментари:

0
Вулић: Оружаним снагама требају униформе и опрема, а не маштање

Оружаним снагама БиХ не требају маштања већ униформе, опрема и услови за достојанствен рад, изјавила је Срни шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.

"Министар /одбране у Савјету министара Зукан/ Хелез може маштати, али институције БиХ не могу дозволити да се без процедуре и без покрића у буџету уводе нова правила ради страначког кадровања", истакла је Вулићева поводом спорног нацрта правилника о резервном саставу Оружаних снага БиХ.

Спомен

Градови и општине

Егић посјетио спомен собу и положио вијенце на Споменик браниоцима Требиња

Вулићева је оцијенила да је излишно коментарисати нове приједлоге Хелеза док се постојеће слабости не отклоне.

Осим генерала, официра, подофицира и војника којима је престала професионална војна служба у Оружаним снагама БиХ уз "частан отпуст" план Хелеза је и да у резервни састав прими и лица без војног искуства, објавио је "Глас Српске", позвајући се на нацрт правилника у који је имао увид.

За реализаицју Хелезовог плана биће потребна додатна финансијска средства, која планира да обезбиједи из буџета заједничких институција БиХ.

Подијели:

Таг:

Сања Вулић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција поново упозорава: Казне су до 1.500 КМ

Друштво

Полиција поново упозорава: Казне су до 1.500 КМ

2 ч

0
Закуцао се у дрво аутомобилом и на мјесту остао мртав

Хроника

Закуцао се у дрво аутомобилом и на мјесту остао мртав

2 ч

0
Мацут: Цвијановићева је симбол жене на највишој државној позицији

Србија

Мацут: Цвијановићева је симбол жене на највишој државној позицији

2 ч

0
Огласила се полиција о дојави на Додиковом имању

Република Српска

Огласила се полиција о дојави на Додиковом имању

2 ч

0

Више из рубрике

Цвијановићева на међународној конференцији у Београду

БиХ

Цвијановићева на међународној конференцији у Београду

2 ч

0
Цвијановић: Људска машта нема граница - исто важи и за медије из Сарајева

БиХ

Цвијановић: Људска машта нема граница - исто важи и за медије из Сарајева

3 ч

1
Ванредна сједница Савјета министара

БиХ

Ванредна сједница Савјета министара

6 ч

0
Човић: "Већи сам пријатељ с Изетбеговићем него с Додиком"

БиХ

Човић: "Већи сам пријатељ с Изетбеговићем него с Додиком"

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

33

Претукао дјевојку (23) у стану: Разбио јој телефон, па је крвнички ударао рукама и ногама

13

24

Лавров: Изјаве САД су резултат европског притиска

13

22

Знате ли да због ове грешке кромпир претварате у отров?

13

17

Појавила се карта Југославије због које је срамота и БиХ и Србију и Хрватску

13

09

С ким се хороскопска Вага највише слаже, а с ким најмање у кревету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner