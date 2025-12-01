Вјеровање каже: Данас посебно треба да пазимо шта говоримо и избјегавамо расправе

01.12.2025
Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају дан посвећен Светом Платону, једном од најпостојанијих мученика ранохришћанског периода.
Рођен у Анкири, у Малој Азији, од младости је показивао смиреност, чврстину и мудрост. Вјеру у Христа није крио — напротив, јавно ју је исповиједао и због тога био изложен суровим мучењима од стране римских власти.
Према црквеном предању, начелник Агрипин покушавао је да га убиједи да се поклони идолима, обећавајући му да ће тако сачувати живот. Платон му је на то мирно одговорио: двије су смрти — једна пролазна, друга вјечна. Трудио се да остане у истини до посљедњег даха, знајући да је живот без вјере празан. Трпио је тешка мучења — усијано гвожђе, стругање коже, глад и тамницу — али никада није одустао. На крају је посјечен око 266. године и тако примио, како се каже, вијенац вјечне славе.
Платон је у хришћанској традицији запамћен као човјек који је страдао, али никада није поклекао. Када су му помињали славног хеленског философа Платона, одговарао је да с њим нема ништа заједничко осим имена. Говорио је да учи мудрост која долази од Христа, а не мудрост која је, како је тврдио, пред Богом — лудост.
У тамници је провео 18 дана без хране и воде. Стражарима, који су се чудили како је жив, рекао је да се они сити месом и вином, а он молитвом и Христом — лозом истинитом. Та снага, истрајност и духовна дубина разлог су што се дан Светог Платона поштује као дан великог страдалника и примјера непоколебљиве вјере.
Иако празник Светог Платона није црвено слово, носи посебну тежину јер се повезује са постојаношћу у вјери и унутрашњом снагом. Вјерници га најчешће обиљежавају молитвом, миром и скромним понашањем.
1. Паљење свијеће за мир и истрајност
Ујутро се пали свијећа за лични мир, али и за оне који пролазе кроз тешка животна искушења.
2. Молитва за мудрост
Вјерује се да се на овај дан посебно чује молитва за духовну снагу и јасне мисли, јер је и сам Свети Платон био симбол хришћанске, а не философске мудрости.
3. Избјегавање свађа и празних ријечи
Предање каже да онај ко се уздржи од расправа и ружних ријечи, у дом уноси благослов мира и трпљења.
У многим крајевима обичај је да се пости или да се бар избјегава тешка, масна храна — у знак поштовања према Платоновим мукама у тамници. Стари записи кажу и да је добро помоћи некоме ко пролази кроз неправду или невољу, јер Свети Платон нарочито штити оне који бране слабије.
Ако желите да учините само једну ствар за своју душу, онда нека то буде молитва за стрпљење и чисту намјеру. Свети Платон страдао је јер није хтио да се прода за тренутни мир — изабрао је оно што траје дуже од једног живота. Вјерници вјерују да управо такве молитве на овај дан најлакше пролазе кроз све шумове свијета.
