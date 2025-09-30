Logo

Министар открио шта се сада очекује од Вишковића

Министар открио шта се сада очекује од Вишковића

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић изјавио је да од новоименованог вршиоца дужности директора "Аутопутева Српске" Радована Вишковића очекује да допринесе да ово предузеће још брже гради нове километре ауто-путева, што ће подстаћи додатни развој цијеле Српске.

"Циљ је да ова земља што прије добије што више километара нових ауто-путева", рекао је Стевановић.

Он је навео да све то доноси привредни и сваки други развој, те да је један од циљева путевима повезати Београд и Бањалуку, али и све крајеве Републике Српске од Херцеговине до Крајине.

Дамир Бељо

Хроника

Дамир Бељо тешко повријеђен у несрећи у БиХ

Радован Вишковић, бивши премијер Републике Српске, потврдио је да је данас именован на функцију вршиоца дужности директора "Аутопутева Републике Српске".

