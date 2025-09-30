Logo

Додик: Насљеђе Милана Јелића нас обавезује да наставимо нашу борбу храбро и достојанствено

30.09.2025

12:19

Додик: Насљеђе Милана Јелића нас обавезује да наставимо нашу борбу храбро и достојанствено
Фото: СРНА

Прије 18 година изгубио сам пријатеља, који није био само предсједник, већ и један од оних ријетких људи који су у себи спајали снагу, скромност и искрену љубав према Републици Српској, истакао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.

Додик је коментаришући 18. годишњицу смрти бившег предсједника Српске, Милана Јелића, додао да је он поносан на његова дјела, која и данас живо свједоче о томе колико је био посвећен породици, пријатељима, својој Модричи и свим грађанима Српске.

"У времену када Република Српска трпи највеће притиске од потписивања Дејтонског споразума до данас, његово искуство, снага и државничка мудрост били би од непроцјењиве вриједности. Насљеђе Милана Јелића није само политичко, већ и људско, те нас обавезује да наставимо нашу борбу храбро и достојанствено. Почивај у миру, пријатељу", написао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

