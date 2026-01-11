Logo
Иран запријетио: На амерички напад узвратићемо ударима на Израел и америчке базе

СРНА

11.01.2026

09:32

0
Иран запријетио: На амерички напад узвратићемо ударима на Израел и америчке базе

Предсједник иранског парламента Мохамед Бакер Калибаф изјавио је данас да ће Иран узвратити на сваки напад Сједињених Држава ударима на Израел и америчке војне базе у региону.

Калибаф је у обраћању у парламенту рекао да Иран упозорава америчког предсједника Доналда Трампа да би сваки амерички напад довео до тога да Техеран узврати ударима на Израел и регионалне америчке војне базе као на легитимне мете, преноси Ројтерс.

Израелски извори саопштили су да је Израел у стању високе приправности због могућности интервенције САД како би се подржали протести који се одржавају широм Ирана од 28. децембра због слабљења иранске валуте и тешке економске ситуације.

Протести су настављени на улицама градова у Ирану, а хиљаде људи протестовале су у Техерану током ноћи и јутрос.

Организација "Хјуман рајтс активистс" са сједиштем у САД јутрос је извијестила да је одржано више од 570 протеста у 31 иранској провинцији.

Здравствени радници у три болнице у Ирану изјавили су данас да је у њиховим установама велики број мртвих или повријеђених на великим антивладиним протестима у тој земљи.

Према процјенама организације за људска права, у протекле двије седмице у Ирану је убијено најмање 116 људи.

Сједињене Државе су у петак, 9. јануара, поновиле да убијање демонстраната у Ирану може изазвати војну интервенцију, док је Иран окривио САД да су мирне протесте претвориле у насилне субверзивне акте и вандализам.

Иран

SAD

