Иран запријетио: На амерички напад узвратићемо ударима на Израел и америчке базе

11.01.2026
09:32
Предсједник иранског парламента Мохамед Бакер Калибаф изјавио је данас да ће Иран узвратити на сваки напад Сједињених Држава ударима на Израел и америчке војне базе у региону.
Калибаф је у обраћању у парламенту рекао да Иран упозорава америчког предсједника Доналда Трампа да би сваки амерички напад довео до тога да Техеран узврати ударима на Израел и регионалне америчке војне базе као на легитимне мете, преноси Ројтерс.
Израелски извори саопштили су да је Израел у стању високе приправности због могућности интервенције САД како би се подржали протести који се одржавају широм Ирана од 28. децембра због слабљења иранске валуте и тешке економске ситуације.
Протести су настављени на улицама градова у Ирану, а хиљаде људи протестовале су у Техерану током ноћи и јутрос.
Организација "Хјуман рајтс активистс" са сједиштем у САД јутрос је извијестила да је одржано више од 570 протеста у 31 иранској провинцији.
Здравствени радници у три болнице у Ирану изјавили су данас да је у њиховим установама велики број мртвих или повријеђених на великим антивладиним протестима у тој земљи.
Према процјенама организације за људска права, у протекле двије седмице у Ирану је убијено најмање 116 људи.
Сједињене Државе су у петак, 9. јануара, поновиле да убијање демонстраната у Ирану може изазвати војну интервенцију, док је Иран окривио САД да су мирне протесте претвориле у насилне субверзивне акте и вандализам.
