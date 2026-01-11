Logo
САД тражиле да се ослободе затвореници, Влада одмах реаговала: Изашло их више од 60

СРНА

11.01.2026

08:47

Фото: Pixabay

Влада Никарагве саопштила је да је ослободила десетине људи из затвора дан након што су Сједињене Државе затражиле пуштање више од 60 политичких затвореника у тој земљи.

У саопштењу Владе предсједника Данијела Ортеге није прецизирано колико је људи пуштено на слободу, нити да ли су били притворени из политичких разлога, преноси Ројтерс.

Није познато ни да ли ће ослобођени затвореници бити у кућном притвору.

Лидер опозиције и бивши затвореник Ана Маргарита Вихил, челница покрета Унамос, рекла је за Ројтерс да су пуштени "политички затвореници", те да су међу њима бивши градоначелник Оскар Гадеа и хришћански пастор Руди Паласиос са четворицом рођака.

Ослобађање је услиједило у тренутку када и Венецуела, под притиском САД, спроводи процес пуштања политичких затвореника.

Амбасада САД у Никарагви у петак, 9. јануара, поздравила је ослобађање опозиционара у Венецуели и позвала власти у Манагви да учине исто, наводећи да је у Никарагви и даље више од 60 људи неправедно притворено или нестало.

Nikaragva

SAD

zatvorenici

