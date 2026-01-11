САД тражиле да се ослободе затвореници, Влада одмах реаговала: Изашло их више од 60

Извор:
СРНА
11.01.2026
08:47
Коментари:0
Влада Никарагве саопштила је да је ослободила десетине људи из затвора дан након што су Сједињене Државе затражиле пуштање више од 60 политичких затвореника у тој земљи.
У саопштењу Владе предсједника Данијела Ортеге није прецизирано колико је људи пуштено на слободу, нити да ли су били притворени из политичких разлога, преноси Ројтерс.
Није познато ни да ли ће ослобођени затвореници бити у кућном притвору.
Лидер опозиције и бивши затвореник Ана Маргарита Вихил, челница покрета Унамос, рекла је за Ројтерс да су пуштени "политички затвореници", те да су међу њима бивши градоначелник Оскар Гадеа и хришћански пастор Руди Паласиос са четворицом рођака.
Ослобађање је услиједило у тренутку када и Венецуела, под притиском САД, спроводи процес пуштања политичких затвореника.
Амбасада САД у Никарагви у петак, 9. јануара, поздравила је ослобађање опозиционара у Венецуели и позвала власти у Манагви да учине исто, наводећи да је у Никарагви и даље више од 60 људи неправедно притворено или нестало.
