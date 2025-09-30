Спотифај мијења руковоство: Да ли треба да очекујете велике промјене?

Извор:
Танјуг
30.09.2025
16:49
Коментари:0
Шведска стриминг компанија Спотифај саопштила је данас да ће суоснивач и досадашњи извршни директор Данијел Ек крајем године прећи на функцију извршног предсједника, док ће руководство преузети два нова извршна директора - Густав Содерстром и Алекс Норстром - који ће од 1. јануара 2026. дијелити ову улогу.
Како наводи компанија, обојица су још од 2023. обављали функције копредсједника у Спотифају и водили стратешки развој и свакодневне операције фирме, тако да ова одлука само формализује начин на који се пословање већ одвијало, преноси Тех кранч.
БиХ
Шпирић: Најуспјешнији период предсједавања домом, усвојено највише закона
Данијел Ек, који има 42 године, основао је Спотифај у 2006. години и водио га је као извршни директор од самог почетка. У изјави је истакао да ће се, у улози предсједника, фокусирати на дугорочну визију компаније и повезивање управног одбора са новим руководиоцима.
Србија
Ево шта је могући мотив пуцњаве у којој је убијена жена, а четворо рањено
Ек је уједно подсјетио да је компанија у плусу више од годину дана, наглашавајући да Спотифај има преко 700 милиона корисника широм свијета.
Вијест о промјени руководства ипак је узнемирила инвеститоре, пошто су акције Спотифаја пале за пет одсто у раној трговини у Њујорку.
(Тањуг)
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
29
19
28
19
25
19
23
Тренутно на програму