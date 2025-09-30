Logo

Спотифај мијења руковоство: Да ли треба да очекујете велике промјене?

Извор:

Танјуг

30.09.2025

16:49

Спотифај мијења руковоство: Да ли треба да очекујете велике промјене?
Фото: Unsplash

Шведска стриминг компанија Спотифај саопштила је данас да ће суоснивач и досадашњи извршни директор Данијел Ек крајем године прећи на функцију извршног предсједника, док ће руководство преузети два нова извршна директора - Густав Содерстром и Алекс Норстром - који ће од 1. јануара 2026. дијелити ову улогу.

Како наводи компанија, обојица су још од 2023. обављали функције копредсједника у Спотифају и водили стратешки развој и свакодневне операције фирме, тако да ова одлука само формализује начин на који се пословање већ одвијало, преноси Тех кранч.

nikola spiric

БиХ

Шпирић: Најуспјешнији период предсједавања домом, усвојено највише закона

Данијел Ек, који има 42 године, основао је Спотифај у 2006. години и водио га је као извршни директор од самог почетка. У изјави је истакао да ће се, у улози предсједника, фокусирати на дугорочну визију компаније и повезивање управног одбора са новим руководиоцима.

Policija Srbija

Србија

Ево шта је могући мотив пуцњаве у којој је убијена жена, а четворо рањено

Ек је уједно подсјетио да је компанија у плусу више од годину дана, наглашавајући да Спотифај има преко 700 милиона корисника широм свијета.

Вијест о промјени руководства ипак је узнемирила инвеститоре, пошто су акције Спотифаја пале за пет одсто у раној трговини у Њујорку.

(Тањуг)

