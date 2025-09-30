Logo

Земљотрес јачине 6.2 степена погодио Филипине

Земљотрес јачине 6.2 степена погодио Филипине
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес магнитуде 6.2 степени Рихтера забиљежен је у уторак, 30. септембра 2025 у 15:59 часова по нашем времену на Филипинима.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на 13 километара сјевероисточно од Богоа.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 6.6 километара испод површине земље.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп потврдио да је премјестио подморнице уз обалу Русије

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а грађани свједоче да је земљотрес био силовит.

"Цијела се кућа тресла. Требало је минут, два да се све смири", "Пробудио нас је баш јак земљотрес", "Све се тресло, срећом, ништа није попуцало", "Све је баш тресло, баш је трајао", "Све се помјерало по кући, мачке су баш узнемирене", ређали су се коментари.

Земљотрес

