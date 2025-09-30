"Све врви од полиције!" Прве фотографије са мјеста злочина у Београду

30.09.2025
Једна жена је убијена, а четири особе су рањене у пуцњави у локалу у Београду. Убијена жена, према првим информацијама, није била мета напада.
''Пуцњава се догодила у једном локалу на Сланачком путу. Жена В. Д. (51) не даје знаке живота, док жена М. Љ. (42) има простријелну рану лијеве поткољенице, а мушкарац мушкарац А. О. (59) има простријелну рану лијеве бутине. У пуцњави су рањени и Н. Н. (33) и Д.Р. (29) - каже извор Телеграфа.
Како јавља Репортерка Телеграфа са лица мјеста, у локалу је пуцано из пиштоља, а очевици нападаче описују као "изузетно бијесне". У локал је упало око 10 нападача, а након што су побјегли, према незваничним информацијама, пронађен је пиштољ.
На лицу мјеста је велики број очвидаца напада као и полиције, а пристигла је и форензика. Четворо рањених превезени су у Ургентни центар.
На снази је "Вихор 3" . Полиција је расписала потрагу за бијелим комбијем и најмање двојицом извршиоца.
У кафићу нађен је пиштољ из ког је пуцано. Полиција је блокирала цијело насеље Палилула.
Репортер "Телеграф.рс" јавља да све врви од полиције.
Према ријечима свједока пуцачи су изашли из бијелог комбија и запуцали, било их је десетак. Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду.
Фотографије са мјеста злочина можете погледати ОВДЈЕ.
