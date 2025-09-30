Logo

"Све врви од полиције!" Прве фотографије са мјеста злочина у Београду

30.09.2025

16:25

Коментари:

0
Полиција Србије
Фото: Танјуг/АП

Једна жена је убијена, а четири особе су рањене у пуцњави у локалу у Београду. Убијена жена, према првим информацијама, није била мета напада.

''Пуцњава се догодила у једном локалу на Сланачком путу. Жена В. Д. (51) не даје знаке живота, док жена М. Љ. (42) има простријелну рану лијеве поткољенице, а мушкарац мушкарац А. О. (59) има простријелну рану лијеве бутине. У пуцњави су рањени и Н. Н. (33) и Д.Р. (29) - каже извор Телеграфа.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп потврдио да је премјестио подморнице уз обалу Русије

Како јавља Репортерка Телеграфа са лица мјеста, у локалу је пуцано из пиштоља, а очевици нападаче описују као "изузетно бијесне". У локал је упало око 10 нападача, а након што су побјегли, према незваничним информацијама, пронађен је пиштољ.

На лицу мјеста је велики број очвидаца напада као и полиције, а пристигла је и форензика. Четворо рањених превезени су у Ургентни центар.

хладноћа

Друштво

Метеоролози најавили минус у Српској, ево и када

На снази је "Вихор 3" . Полиција је расписала потрагу за бијелим комбијем и најмање двојицом извршиоца.

У кафићу нађен је пиштољ из ког је пуцано. Полиција је блокирала цијело насеље Палилула.

Репортер "Телеграф.рс" јавља да све врви од полиције.

Према ријечима свједока пуцачи су изашли из бијелог комбија и запуцали, било их је десетак. Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду.

Фотографије са мјеста злочина можете погледати ОВДЈЕ.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

pucnjava

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп потврдио да је премјестио подморнице уз обалу Русије

Свијет

Трамп потврдио да је премјестио подморнице уз обалу Русије

32 мин

0
Бернардески: Носио сам сукњу па су ми говорили да сам геј, шта ако јесам?

Фудбал

Бернардески: Носио сам сукњу па су ми говорили да сам геј, шта ако јесам?

36 мин

0
Метеоролози најавили минус у Српској, ево и када

Друштво

Метеоролози најавили минус у Српској, ево и када

38 мин

0
На снази ''Вихор 3'': Жена убијена, мужу се боре за живот

Србија

На снази ''Вихор 3'': Жена убијена, мужу се боре за живот

38 мин

0

Више из рубрике

На снази ''Вихор 3'': Жена убијена, мужу се боре за живот

Србија

На снази ''Вихор 3'': Жена убијена, мужу се боре за живот

38 мин

0
Убијена жена у Београду, више повријеђених

Србија

Убијена жена у Београду, више повријеђених

42 мин

0
Вулин: Повратак генерала Павковића је велика радост, али мала утjеха за све утамничене Србе

Србија

Вулин: Повратак генерала Павковића је велика радост, али мала утjеха за све утамничене Србе

1 ч

0
Овако је почела макљажа на свадби: "Зашто ми пипаш жену?"

Србија

Овако је почела макљажа на свадби: "Зашто ми пипаш жену?"

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

49

Спотифај мијења руковоство: Да ли треба да очекујете велике промјене?

16

44

Шпирић: Најуспјешнији период предсједавања домом, усвојено највише закона

16

40

Чувена свјетска компанија отпушта 2.000 радника

16

32

Ево шта је могући мотив пуцњаве у којој је убијена жена, а четворо рањено

16

26

Земљотрес јачине 6.2 степена погодио Филипине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner