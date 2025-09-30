Logo

Убијена жена у Београду, више повријеђених

30.09.2025

16:09

Убијена жена у Београду, више повријеђених

У београдском насељу Вишњичка бања, на Сланачком путу, данас око 15 часова у пуцњави је једна жена убијена, а повријеђено је неколико особа.

Једна жена је убијена, док су двије особе рањене, сазнаје Танјуг.

Сумња се да је пуцано из комбија.

Како је за Танјуг речено у Хитној помоћи, према првим информацијама пет особа је превезено у Ургентни центар.

На лицу мјеста је неколико аутомобила полиције и екипе Хитне помоћи.

Пуцњава

Београд

Убиство

