Убијена жена у Београду, више повријеђених

30.09.2025
16:09
Коментари:0
У београдском насељу Вишњичка бања, на Сланачком путу, данас око 15 часова у пуцњави је једна жена убијена, а повријеђено је неколико особа.
Једна жена је убијена, док су двије особе рањене, сазнаје Танјуг.
Сумња се да је пуцано из комбија.
Како је за Танјуг речено у Хитној помоћи, према првим информацијама пет особа је превезено у Ургентни центар.
На лицу мјеста је неколико аутомобила полиције и екипе Хитне помоћи.
Србија
1 ч0
Србија
1 ч0
Србија
3 ч0
Србија
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
51
16
49
16
44
16
40
16
32
Тренутно на програму