Ево шта је могући мотив пуцњаве у којој је убијена жена, а четворо рањено

30.09.2025

16:32

Policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

У локалу на Сланачком путу убијена је Д.В. (51), а још намање четири особе рањене.

У току је акција "Вихор" и цијели Београд се налази под опсадом полиције. Тражи се бијели комби у ком су опасни нападачи који су највјероватније и наоружани.

Мотив се, наводно, крије у обрачуну навијача!

илу-земљотрес-30092025

Свијет

Земљотрес јачине 6.2 степена погодио Филипине

У Ургентни центар у Београду примљени су - жена Љ. М. (42) и мушкарци О. А. (59), Н.Н. (33) и Д.Р. (29). Сви се они налазе у Ургентном центру.

''Из комбија је изашли њих десеторица. Запуцали су локалу. Након пуцњаве ушли су у комби и побјегли. Тренутно је потрага за њима. У локалу је нађен пиштољ'' каже саговорник репортерске екипе Телеграфа.

Жена која је настрдала и њен муж за чији живот се боре у болници су највјероватније случајне жртве.

Federico Bernardeschi-30092025

Фудбал

Бернардески: Носио сам сукњу па су ми говорили да сам геј, шта ако јесам?

Жена Љ.М. има повреду поткољенице, О.А. простријелну рану бутине, Н.Н. (33) и Д.Л. (29) у ноге и глутеус.

Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду.

(Телегарф.рс)

Пуцњава

Србија

Навијачи

