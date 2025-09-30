Ево шта је могући мотив пуцњаве у којој је убијена жена, а четворо рањено

30.09.2025
У локалу на Сланачком путу убијена је Д.В. (51), а још намање четири особе рањене.
У току је акција "Вихор" и цијели Београд се налази под опсадом полиције. Тражи се бијели комби у ком су опасни нападачи који су највјероватније и наоружани.
Мотив се, наводно, крије у обрачуну навијача!
Земљотрес јачине 6.2 степена погодио Филипине
У Ургентни центар у Београду примљени су - жена Љ. М. (42) и мушкарци О. А. (59), Н.Н. (33) и Д.Р. (29). Сви се они налазе у Ургентном центру.
''Из комбија је изашли њих десеторица. Запуцали су локалу. Након пуцњаве ушли су у комби и побјегли. Тренутно је потрага за њима. У локалу је нађен пиштољ'' каже саговорник репортерске екипе Телеграфа.
Жена која је настрдала и њен муж за чији живот се боре у болници су највјероватније случајне жртве.
Бернардески: Носио сам сукњу па су ми говорили да сам геј, шта ако јесам?
Жена Љ.М. има повреду поткољенице, О.А. простријелну рану бутине, Н.Н. (33) и Д.Л. (29) у ноге и глутеус.
Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду.
