Гас отровао људе у фабрици у Кини

30.09.2025

16:59

Гас отровао људе у фабрици у Кини
Петоро људи је погинуло, а три особе су хоспитализоване након што је отровни гас избио у фабричком тоалету у граду Хеби, у централној кинеској провинцији Хенан, саопштиле су локалне власти.

Један од повријеђених је у тешком, али стабилном стању, док су двојица задобила лакше повреде, саопштено је из Окружне службе за ванредне ситуације.

Инцидент се догодио у фабрици "Хексин кемикал индустри Ко. Лтд." у округу Шанченг. Вјерује се да је дошло до цурења из резервоара за складиштење сумпорне киселине, што је довело до цурења киселине у систем за одвод кишних вода постројења, а затим у септичку јаму, гдје је реаговала и производила водоник-сулфид, преноси Синхуа, преноси Euronews.

Рад фабрике је обустављен, а особље је евакуисано са локације.

