Гас отровао људе у фабрици у Кини

30.09.2025
16:59
Коментари:0
Петоро људи је погинуло, а три особе су хоспитализоване након што је отровни гас избио у фабричком тоалету у граду Хеби, у централној кинеској провинцији Хенан, саопштиле су локалне власти.
Један од повријеђених је у тешком, али стабилном стању, док су двојица задобила лакше повреде, саопштено је из Окружне службе за ванредне ситуације.
Инцидент се догодио у фабрици "Хексин кемикал индустри Ко. Лтд." у округу Шанченг. Вјерује се да је дошло до цурења из резервоара за складиштење сумпорне киселине, што је довело до цурења киселине у систем за одвод кишних вода постројења, а затим у септичку јаму, гдје је реаговала и производила водоник-сулфид, преноси Синхуа, преноси Euronews.
БиХ
Кошарац: Иако смо усвојили Реформску агенду, сигуран сам да неће бити новца
Рад фабрике је обустављен, а особље је евакуисано са локације.
БиХ
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
БиХ
2 ч1
Економија
3 ч0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
29
19
28
19
25
19
23
Тренутно на програму