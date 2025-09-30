Ђоковић одрадио тренинг у Кини: Показао "магију", али и нову фризуру у Шангају

30.09.2025
Српски тенисер, уједно и највећи икада који је држао рекет у рукама, Новак Ђоковић стигао је на Мастерс у Шангај, гдје је већ одрадио и први тренинг. Он је показао да и даље држи тенис "у малом прсту", док је показао и нову фризеру.
Новак Ђоковић је прошле године играо у Шангају, док је претходно имао и паузу од пет година чак од наступања у Кини. Овога пута му жријеб и није био баш наклоњен, пошто иако је слободан у првом колу, он ће играти против бољег из дуела Марин Чилић - Корентан Муте у другом колу. Потом га очекује Френсинс Тијафо или Лоренцо Сонего, па Рубљов или Коболи...
Једноставно, доста тежак жријеб, али не мањка самопоуздања, како и би кад се ради о најбољем тенисеру икад?
Свакако, Ноле је већ стигао у Кину, одрадио је тренинг, а ту је показао и ноншалантан потез кад је одиграо кроз ноге.
Како је све изгледало можете погледати у наставку текста.
