Душан Алимпијевић нови селектор кошаркашке репрезентације Србије

Душан Алимпијевић именован је за новог селектора кошаркашке репрезентације Србије, потврдио је Управни одбор Кошаркашког савеза Србије.
Уговор са Алимпијевићем биће потписан на период од три године.
Први изазов пред новим селектором је пласман на Мундобаскет 2027. године у Катару за који квалификације почињу већ у новембру.
"Кошаркашки савез Србије изражава пуно повјерење у стручни рад Душана Алимпијевића и вјерује да ће, уз подршку навијача, заједничким снагама остварити циљеве који стоје пред нашом репрезентацијом", наведено је у саопштењу.
Из Кошаркашког савеза Србије додају да ће о даљим корацима у вези са формирањем стручног штаба и планом припрема правовремено обавјештавати јавност.
Алимпијевић је тренутно тренер турског "Бешикташа" који се такмичи у Еврокупу.
Са тимом из Истанбула остварио је запажене резултате - осмина финала Европкупа, финалиста Купа Турске и вицешампион државе минуле сезоне.
Алимпијевић је у досадашњој каријери водио "Спартак" из Суботице, ФМП, "Црвену звезду", "Автодор" и турску "Бурсу".
Трофејном селектору кошаркашке репрезентације Србије Светиславу Пешићу данас је истекао уговор и он завршава своју мисију на клупи националног тима.
Из КСС-а су захвалили Пешићу за све што је учинио за развој српске кошарке и што је пребогато знање преносио на играче и стручни штаб, чинећи све око себе бољим и квалитетнијим спортистима и људима.
