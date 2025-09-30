Емотивна порука КСС о Светиславу Пешићу: Остаје активан

Извор:
Светислав Пешић је водио Србију као селектор од 2021. године, освојио је у том периоду сребру на Свјетском првенству 2023. године и бронзу на Олимпијским играма 2024. године.
Имао је уговор до 30. септембра.
КСС се огласио саопштењем које преносимо у цјелости:
"Данас се завршава једно велико поглавље српске кошарке. Нашем трофејном селектору господину Светиславу Пешићу данас је истекао уговор са Кошаркашким савезом Србије, он завршава своју мисију на клупи националног тима и ставља тачку на један изузетно важан период у историји репрезентације. Кошаркашки савез Србије изражава огромну захвалност тренерској легенди за све што је у претходном периоду учинио за развој и просперитет српске кошарке и што је своје пребогато знање преносио на играче и стручни штаб, чинећи све око себе бољим и квалитетнијим спортистима и људима.
Када је преузео екипу у свом другом мандату, Србија је тражила пут да поврати оно што је одувијек красило нашу кошарку – култ репрезентације, вјеру у тим и снагу заједништва. Кари је управо то донио. Његово искуство, знање и непроцјењива харизма поново су окупили најбоље што српска кошарка има, а вјеру у Орлове вратио је и играчима и навијачима.
Резултати су сами по себи довољни да уђу у историју: бронзана медаља на Олимпијским играма у Паризу, сребро на Свјетском првенству у Манили, као и повратак на велику европску сцену кроз наступ на Евробаскету. Али, оно што је можда још важније од медаља, јесте начин на који је овај тим поново постао породица. Уз Карија, репрезентација је поново постала симбол припадности, поноса и српског спортског духа.
Пешић је и раније исписивао златне странице наше и југословенске кошарке – од европског злата у Истанбулу 2001. и свјетског трона у Индијанаполису 2002, до трофеја са млађим селекцијама. Његово име се већ одавно налази међу највећима, али овим мандатом показао је да у свакој генерацији умије да пробуди оно најбоље.
Захваљујући њему, српска кошарка је у посљедње три године поново дисала пуним плућима, а сваки навијач је осјетио да репрезентација припада свима нама.
Светислав Пешић ће остати активан у стручном раду Кошаркашког савеза Србије, па ће и убудуће својим великим искуством и знањем помагати у даљем развоју српске кошарке и биће ту да помогне и пружи подршку новом селектору и стручном штабу.
Кари хвала за све!", наведено је у поруци КСС-а.
