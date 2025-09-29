Logo

Никола Јокић открио колико планира да остане у Денверу

29.09.2025

21:55

Никола Јокић открио колико планира да остане у Денверу
Фото: Tanjug / AP

Српски кошаркаш Никола Јокић изјавио је да му је план да остане у "Денвер Нагетсима" заувијек.

"Не размишљам о продужетку уговора, то долази природно. Мој план је да будем са `Нагетсима` заувијек", рекао је Јокић на почетку припрема за 11. сезону у НБА лиги.

Троструки МВП истиче да "Денвер" ове сезоне има нову шансу да освоји шампионат

Упркос великим промјенама у тиму, Јокић наводи да "Нагетси" и даље имају играче који су освојили шампионат.

"Имамо играче који могу да дају допринос на обе стране. Имамо јединствен стил игре. Тешко га је чувати. Оно што морамо више да радимо јесте да причамо", рекао је Јокић.

Иако је Србије доживјела дебакл на Европском првенству, Јокић истиче да му такмичења са репрезентацијом пријају.

"Мислим да помаже да играм другу верзију кошарке. Различити саиграчи, другачија правила... Даје вам друге опције. Мислим да ми дефинитивно помаже", закључио је Јокић.

