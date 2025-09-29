Никола Јокић открио колико планира да остане у Денверу

29.09.2025
21:55
Коментари:0
Српски кошаркаш Никола Јокић изјавио је да му је план да остане у "Денвер Нагетсима" заувијек.
"Не размишљам о продужетку уговора, то долази природно. Мој план је да будем са `Нагетсима` заувијек", рекао је Јокић на почетку припрема за 11. сезону у НБА лиги.
Троструки МВП истиче да "Денвер" ове сезоне има нову шансу да освоји шампионат
Упркос великим промјенама у тиму, Јокић наводи да "Нагетси" и даље имају играче који су освојили шампионат.
"My plan is to be a Nugget forever." 🫡— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) September 29, 2025
- Nikola Jokic on not signing an extension this summer pic.twitter.com/kFtWgGyHO6
"Имамо играче који могу да дају допринос на обе стране. Имамо јединствен стил игре. Тешко га је чувати. Оно што морамо више да радимо јесте да причамо", рекао је Јокић.
Иако је Србије доживјела дебакл на Европском првенству, Јокић истиче да му такмичења са репрезентацијом пријају.
"Мислим да помаже да играм другу верзију кошарке. Различити саиграчи, другачија правила... Даје вам друге опције. Мислим да ми дефинитивно помаже", закључио је Јокић.
Најновије
Најчитаније
22
57
22
53
22
48
22
40
22
40
Тренутно на програму