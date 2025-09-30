Додик открио ко ће бити кандидат СНСД-а за предсједника Српске

Извор:
СРНА
30.09.2025
13:51
Коментари:8
Синиша Каран је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске, рекао је данас лидер ове партије Милорад Додик.
Додик је нагласио да СНСД остаје одлучан и привржен интересима грађана Републике Српске, јавио је извјештач Срне из Сочија.
"Будућим генерацијама не можемо и не смијемо оставити БиХ у којој нема мјеста за Србе", поручио је лидер СНСД-а у Сочију за медије из Републике Српске.
