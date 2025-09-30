Logo

Додик открио ко ће бити кандидат СНСД-а за предсједника Српске

СРНА

30.09.2025

13:51

Милорад Додик
Синиша Каран је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске, рекао је данас лидер ове партије Милорад Додик.

Додик је нагласио да СНСД остаје одлучан и привржен интересима грађана Републике Српске, јавио је извјештач Срне из Сочија.

"Будућим генерацијама не можемо и не смијемо оставити БиХ у којој нема мјеста за Србе", поручио је лидер СНСД-а у Сочију за медије из Републике Српске.

Милорад Додик

Синиша Каран

