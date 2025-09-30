Logo

Додик: У четвртак најважнији састанак - са Путином

30.09.2025

Милорад Додик, предсједник
Предсједник Републике Српске Милорад Додик најавио је састанак са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином у четвртак.

- Главни дан форума је у четвртак, када ће се Путин обратити. Након Путиновог обраћања на Међународном клубу "Валдај" у Сочију, имаћу прилику да се састанем са Путином - најавио је Додик.

Додао је додао да је овогодишњи форум нешто што привлачи огромну пажњу политичара из региона и свијета.

Подсјећамо, предсједник Републике Српске Милорад Додик учествоваће у раду 22. годишњег састанка Међународног клуба "Валдај" у Сочију.

