Дончић жели да буде лидер Лејкерса

30.09.2025

11:46

Дончић жели да буде лидер Лејкерса

Словеначки кошаркашки репрезентативац Лука Дончић изјавио је да је узбуђен што ће и наредне сезоне играти за Лос Анђелес Лејкерсе у НБА лиги.

Дончић је у ЛА Лејкерсе стигао у фебруару ове године из Даласа.

"Веома ми је важан припремни период. Да се упознамо, да знамо шта коме одговара. На тренингу смијемо да правимо грешке - зато и служе. Само сам узбуђен што играм за Лејкерсе. Ово је једна од најбољих организација на свијету. За мене је ово свјеж почетак", рекао је Дончић на Медија деју, преносе амерички медији.

Дончић је играо за Словенију на овогодишњем Европском првенству. Словенија је елиминисана у четвртфиналу ЕП од Њемачке, која је касније постала европски шампион.

"Када дођеш у нови тим, тешко је одмах преузети лидерство. Управо зато је припремни период битан. Са репрезентацијом сам имао сјајан турнир и радио сам на тој улози", навео је словеначки кошаркаш.

Дончић је истакао да није уморан као што је очекивао.

"Мање сам уморан, мало и бржи због тога. У Европи се игра 40 минута, у НБА 48, али највећи проблем је број утакмица у кратком периоду. Умор је за мене најважнији фактор", рекао је Дончић. Кошаркаши ЛА Лејкерса ће 22. октобра на старту НБА лиге играти против Голден Стејта, преноси Тан‌југ.

Лука Дончић

