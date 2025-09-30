Минић: Очекујемо подршку свих који бране институције Српске

Извор:
СНСД очекује да ће кандидата ове странке за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима Синишу Карана подржати сви који бране институције Српске и који су прије три године на изборима пружили подршку Милораду Додику, рекао је члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић.
Он очекује убједљиву побједу СНСД-а на овим изборима, оцијенивши да је ово борба за институције, а не за појединца.
Минић је рекао да СНСД очекује подршку свих патриота који ће изаћи на изборе и рећи да Кристијан Шмит, који користи Тужилаштво и Суд БиХ, не може да оствари своје намјере и да му се то неће дозволити.
"Ово се искључиво ради с циљем заштите институција Републике Српске. Све друго док имамо механизам Суда и Тужилаштва БиХ било би класично институционално и физичко самоубиство", рекао је Минић новинарима у Модричи.
Он је истакао да је важно да се Српска заштити од модалитета да добије предсједника који би могао да распусти Народну скупштину Српске.
"Ово је врло озбиљна изборна прича у којој грађани Републике Српске морају у једном изборном циклусу два пута да потврде да Српска има предсједника, а то је Милорад Додик који је све радио да би заштитио институције Републике", нагласио је Минић.
Он је указао да су на сцени спекулације о легалности Владе Републике Српске, што је сарајевска, чаршијска прича, те поручио да је Влада легална по свим правилима.
Коментаришући најаву предсједника ПДП-а Драшка Станивуковића да ће формирати нови политички блок, Минић је оцијенио да Станивуковић то ради припремајући се за изборе 2026. године, преноси Срна.
