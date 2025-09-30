Уставни суд Српске у петак о бошњачком вету о референдуму

30.09.2025
14:46
Коментари:0
Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске у петак ће расправљати о вету Бошњака о Измјенама и допунама закона о референдуму и грађанској иницијативи.
Сједница вијећа биће одржана у 11 часова.
Подсјећамо, прије 15 дана Вијеће за заштиту виталног интереса Републике Српске одлучило је да је прихватљиво да се расправља о вету Клуба Бошњака о референдуму у Српској.
Хроника
Акција ”Фирма”: Одузето 300.000 КМ и осам скупоцјених возила!
Како је саопштено из Уставног суда, предмети одлучивања Вијећа била су питања прихватљивости захтјева Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса конститутивног бошњачког народа у вези са Законом о измјени и допуни Закона о референдуму и грађанској иницијативи и са Одлуком о пријевременом ступању на снагу Закона о измјени и допуни Закона о референдуму и грађанској иницијативи, те у вези са Одлуком о расписивању републичког референдума и Одлуком о пријевременом ступању на снагу Одлуке о расписивању републичког референдума.
Поменуте одлуке је, подсјећамо, Народна скупштина Републике Српске изгласала на 24. посебној сједници одржаној 22. августа 2025. године.
Друштво
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
БиХ
2 ч0
Хроника
2 ч0
Република Српска
3 ч8
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч2
Најновије
Најчитаније
16
49
16
44
16
40
16
32
16
26
Тренутно на програму