Драма у Панчеву: Запалио се кров куће

30.09.2025

17:36

Драма у Панчеву: Запалио се кров куће
Фото: Pexels

Данас око 16 сати догодио се пожар у Улици Бранка Радичевића 27а у Панчеву.

Запалио се кров на приватној кући, а како је за портал "Здраво Панчево" изјавио Жељко Грујић, портпарол Полицијске управе Панчево, непосредно прије пожара власница је запалила ватру у камину, тако да је највјероватније то узроковало самозапаљење димњака. Ватра се потом се проширила на греде кровне конструкције.

"Повријеђених лица нема. Припадници ватрогасне бригаде Панчево су на терену. Пожар је локализован, али за сада још није у потпуности ликвидиран" рекао је Грујић.

Он је упутио грађанима апел уочи предстојеће грејне сезоне да учине све што је до њих како до оваквих немилих сцена не би долазило:

"Апелујемо на грађане да провере, очисте, одржавају и воде рачуна о исправности грејних тијела, пећи на чврста горива, димњака, електричних инсталација и уређаја и да на тај начин буду одговорни према себи, својим породицама и својој околини, како не би дошло до пожара у њиховим стамбеним објектима" поручио је Грујић.

