Алкараз кроз драму до финала Токија

Најбољи тенисер свијета Карлос Алкараз изборио је пласман у финале АТП турнира у Токију.
Шпанац је у полуфиналу након драме савладао четвртог носиоца Каспера Руда. Норважанин је мучио Шпанца, али на крају је први рекет свијета славио након преокрета са 2:1, по сетовима: 3:6, 6:3, 6:4.
Након што су оба тенисера славили са по 6:3, одлука је пала у трећем сету. Меч је преломљен у петом гему када Шпанац стиже до брејка, иако је у гему раније Руд пропустио двије брејк лопте. Одмах је стигла казна, Алкараз је задржао сервис и дошао до побједе.
Алкараз ће у финалу играти против Американца Тејлора Фрица који је раније побиједио сунаордника Броксбија са 6:4, 6:3.
