Logo

Алкараз кроз драму до финала Токија

29.09.2025

13:38

Коментари:

0
Алкараз кроз драму до финала Токија
Фото: Танјуг/АП

Најбољи тенисер свијета Карлос Алкараз изборио је пласман у финале АТП турнира у Токију.

Шпанац је у полуфиналу након драме савладао четвртог носиоца Каспера Руда. Норважанин је мучио Шпанца, али на крају је први рекет свијета славио након преокрета са 2:1, по сетовима: 3:6, 6:3, 6:4.

Након што су оба тенисера славили са по 6:3, одлука је пала у трећем сету. Меч је преломљен у петом гему када Шпанац стиже до брејка, иако је у гему раније Руд пропустио двије брејк лопте. Одмах је стигла казна, Алкараз је задржао сервис и дошао до побједе.

Алкараз ће у финалу играти против Американца Тејлора Фрица који је раније побиједио сунаордника Броксбија са 6:4, 6:3.

Подијели:

Таг:

Карлос Алкараз

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Синер рутински до полуфинала

Тенис

Синер рутински до полуфинала

3 ч

0
Ђоковић добио жријеб за АТП Шангај

Тенис

Ђоковић добио жријеб за АТП Шангај

5 ч

0
Лоше вијести за Новака Ђоковића: Тешка недјеља се наставља

Тенис

Лоше вијести за Новака Ђоковића: Тешка недјеља се наставља

19 ч

0
Сахрањен Никола Пилић: Новак Ђоковић се опростио дирљивим говором

Тенис

Сахрањен Никола Пилић: Новак Ђоковић се опростио дирљивим говором

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

57

Осуђено 11 чланова породице на смрт

13

45

Биће и бесплатних садржаја: Мега луна парк почиње с радом у Бањалуци

13

38

Алкараз кроз драму до финала Токија

13

35

Бојић: Сви јунаци ником поникоше

13

24

Шулић: Нисмо спремни да се коцкамо са Српском

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner