У удесу код Приједора повријеђени мушкарац и жена из Лакташа

Извор:
СРНА
30.11.2025
17:13
Мушкарац и жена из Лакташа данас су лакше су повријеђени у судару у мјесту Средња Ламовита на раскрсници магистралног, регионалног и локалног пута, речено је Срни у Полицијској управи Приједор.
Повријеђени су возач "аудија" чији су иницијали А. Б. и жена која је била његов сувозач К. Б.
Саобраћајна незгода догодила се око 12.50 часова, а у њој је учествовало и возило "шкода" којим је управљало лице А. Џ. из Високог.
Хроника
