Logo
Large banner

У удесу код Приједора повријеђени мушкарац и жена из Лакташа

Извор:

СРНА

30.11.2025

17:13

Коментари:

0
У удесу код Приједора повријеђени мушкарац и жена из Лакташа
Фото: Вибер

Мушкарац и жена из Лакташа данас су лакше су повријеђени у судару у мјесту Средња Ламовита на раскрсници магистралног, регионалног и локалног пута, речено је Срни у Полицијској управи Приједор.

Повријеђени су возач "аудија" чији су иницијали А. Б. и жена која је била његов сувозач К. Б.

Саобраћајна незгода догодила се око 12.50 часова, а у њој је учествовало и возило "шкода" којим је управљало лице А. Џ. из Високог.

омарска незгода

Хроника

Тешка саобраћајка у Омарској: Ауто завршио на крову у каналу

Подијели:

Тагови:

удес

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сензација у Мостару: Посушје савладало Зрињски, Борац остаје на челу табеле

Фудбал

Сензација у Мостару: Посушје савладало Зрињски, Борац остаје на челу табеле

1 ч

0
Рубио о споразуму о Украјини: "Очекује се..."

Свијет

Рубио о споразуму о Украјини: "Очекује се..."

2 ч

0
Хаос на аутопуту у БиХ: Камион пао с приколице на друго возило

Хроника

Хаос на аутопуту у БиХ: Камион пао с приколице на друго возило

2 ч

0
Једна од најотровнијих риба Јадрана уловљена у БиХ

Друштво

Једна од најотровнијих риба Јадрана уловљена у БиХ

2 ч

0

Више из рубрике

Хаос на аутопуту у БиХ: Камион пао с приколице на друго возило

Хроника

Хаос на аутопуту у БиХ: Камион пао с приколице на друго возило

2 ч

0
Тешка саобраћајка у Омарској: Ауто завршио на крову у каналу

Хроника

Тешка саобраћајка у Омарској: Ауто завршио на крову у каналу

4 ч

0
Детаљи разбојништва: Бјежали ка Бањалуци због 300 КМ

Хроника

Детаљи разбојништва: Бјежали ка Бањалуци због 300 КМ

5 ч

0
Пљачка у Теслићу! Наоружан украо новац па бјежао за Бањалуку

Хроника

Пљачка у Теслићу! Наоружан украо новац па бјежао за Бањалуку

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner