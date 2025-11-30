Пљачка у Теслићу! Наоружан украо новац па бјежао за Бањалуку

Извор:
АТВ
30.11.2025
12:31
Заједничким радом добојске и бањалучке полиције ухапшени су А.С. из Добоја и Ј.Б. из Брода који се доводе у везу са кривичним дјелом „Разбојништво“.
Како сазнајемо, полицији у Теслићу 29.11.2025. године, пријављено је да непозната особа пријетећи пиштољем украла новац од радника апотеке након чега се са још једном особом таксијем запутила у Бањалуку.
"На подручју општине Котор Варош је извршено заустављање такси возила, а лица иницијала А.С. из Добоја и Ј.Б. из Брода су лишена слободе и предата полицијским службеницима Полицијске станице Теслић на даље поступање", наведено је у саопштењу.
О свему наведеном, обавјештено је Окружно јавно тужилаштво у Добоју и у току је криминалистичка обрада
