Детаљи разбојништва: Бјежали ка Бањалуци због 300 КМ

Амер С. (21) из Добоја и Јелена Б. (27) из Брода ухапшени су због сумње да су учествовали у пљачки апотеке у Теслићу, потврђено је за АТВ.
Пљачка се догодила синоћ када је разбојник ушао у апотеку и под пријетњом пиштољем од радника украо новац од пазара. Према незваничним информацијама украдено је око 300 КМ.
Из ПУ Добој је саопштено да је разбојништво расвијетљено у року од сат времена.
”Полицији је пријављено да је непозната особа пријетњом ватреним оружјем украло одређен износ новца од радника апотеке у Теслићу, након чега се са још једним лицем таксијем упутио према Бањалуци.
Брзом реакцијом полицијских службеника, на подручју општине Котор Варош такси је заустављен и ухапшени су А.С. из Добоја и Ј.Б. из Брода који су предати полицијским службеницима ПС Теслић на даље поступање”, саопштила је ПУ Добој.
Полицијски службеници настављају предузимати све потребне мјере и радње под надзором Окружног јавног тужилаштва у Добоју и у току је криминалистичка обрада над осумњиченим лицима.
